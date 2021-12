Al via il laboratorio linguistico in catalano di Alghero “La comèdia de la vida”

Continua la promozione e valorizzazione dell’algherese con il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero nell’ambito delle politiche linguistiche coordinate con la Regione Sardegna.

Le norme contenute nella legge regionale 22/2018 in materia di tutela e disciplina delle minoranze linguistiche storiche, in applicazione della legge 482/1999 consentono di mettere a disposizione risorse per i progetti in lingua catalana di Alghero. Dopo i quattro progetti attuati a febbraio, le iniziative proseguono con un altro progetto proposto nell’ambito della legge regionale che eroga risorse per la lingua catalana di Alghero.

Il laboratorio in via di attuazione con un ulteriore finanziamento dell’Assessorato alla Cultura della Regione è denominato “La Comèdia de la vida”, proposto dall’Associazione culturale Les Bruixes. Il laboratorio di 30 ore è gratuito e aperto a 20 partecipanti che ne facciano richiesta, nell’ambito del progetto “Laboratori culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna”. L’obbiettivo è lavorare teatralmente sulla forma, il fascino, la forza espressiva e la naturalezza comunicativa propria della lingua e del popolo di Alghero. Anziani, giovani, meno giovani possono superare insieme ragioni ed elementi di separazione e allontanamento, e condividere un comune progetto con l’obiettivo ultimo di appartenere ad un medesimo tessuto linguistico e culturale.

Il primo appuntamento è previsto per il 22/12/2021 presso IIS Alghero nella sede dell’IPIA in via Don Minzoni, alle 18. Per partecipare è necessario prenotare ai numeri 389 9848807 – 3452121921. L’ingresso e la partecipazione sono subordinati al possesso del green pass.