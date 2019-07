Akènta Magic Night, migliaia di persone ad Alghero

Si è rivelata un successo l’Akenta Magic Night. Migliaia di persone, nella serata di sabato, hanno gremito il Porto di Alghero. Prima il grande show di video e video mapping della Sardegna, realizzato dal collettivo Punkomat Project, con il tema “Promozione del territorio di Alghero e amore verso la natura”, poi la spettacolare esibizione dei SONICS, collettivo di ballerini e acrobati famosi a livello internazionale, protagonisti della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino e della Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio, che hanno messo in scena lo spettacolo MERAVIGLIA 2.0, con evoluzioni e acrobazie a 20 metri d’altezza, tenendo il pubblico con il fiato sospeso per più di un’ora.

A mezzanotte il cielo di Alghero si è illuminato con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che ha incantato grandi e piccini. Subito dopo, via con uno dei dj set più caldi d’Italia: One Two One Two, con un grande party hip-hop/trap/reggaeton direttamente da Radio Deejay e Radio M2O, che ha fatto ballare soprattutto i giovani sino all’1.30.