Air Italy, Paola Deiana a Olbia: “Massimo impegno per la tutela dei posti di lavoro”

Ieri mattina la deputata algherese Paola Deiana ha partecipato alla manifestazione dei dipendenti della compagnia aerea Air Italy. “Ci sono famiglie intere che oggi hanno chiesto il nostro aiuto, spaventanti da un futuro che non dà più certezze – ha detto la parlamentare del Movimento 5 stelle – La priorità è la tutela dei posti di lavori. La strada scelta da Air Italy è la liquidazione in bonis, che prevede il pagamento di tutti i dipendenti e dei creditori, ma che non consente di ricorrere la cassa integrazione per i 1450 lavoratori”.

“La soluzione che noi proporremo – ha affermato l’onorevole Deiana – è un concordato che garantisca di attivare gli ammortizzatori sociali. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato per giovedì prossimo i sindacati, la regione Sardegna e la regione Lombardia. All’incontro sarà presente anche la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde. Su questa vertenza – ha sottolineato la deputata – sarà messo in campo il massimo impegno”.