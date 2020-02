Air Italy, il Ministro annuncia decreto per la cassa integrazione

Ieri a Roma c’è stato l’atteso incontro tra il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, i presidenti delle Regioni Sardegna e Lombardia, Christian Solinas e Attilio Fontana, e i rappresentanti di tutte le sigle sindacali.

“Il governo si è impegnato a prevedere una misura di sostegno al reddito dei lavoratori di Air Italy derivante dall’articolo 44 del decreto Genova, che avrà bisogno di un passaggio parlamentare con un decreto”, ha spiegato il Ministro. Quindi un decreto per attivare la cassa integrazione. Ma si è parlato anche della possibilità di una società mista pubblico-privata, con l’ipotesi che una volta risanata la società, la parte pubblica lasci le quote rimettendole sul mercato. Con il presidente Solinas che ha rilanciato l’idea di un modello simile a quello della Corsica. Nei prossimi giorni dovrebbe essere in agenda un ulteriore incontro.