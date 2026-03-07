Aeroporto, Forza Italia: «Basta annunci spot sui voli, serve una strategia seria»

Non si placa la polemica politica sul futuro dello scalo di Alghero e sulle strategie per contrastare l’isolamento invernale. Il gruppo consiliare di Forza Italia (composto da Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini) interviene con durezza sulla proposta avanzata dalla maggioranza di centrosinistra di utilizzare parte dell’imposta di soggiorno per finanziare nuovi collegamenti aerei.

Secondo gli esponenti azzurri, l’idea del Campo Largo sarebbe tecnicamente fragile e giuridicamente rischiosa. «Il trasporto aereo è un mercato liberalizzato e ogni intervento pubblico deve rispettare le rigide norme europee sugli aiuti di Stato», spiegano i consiglieri. «Parlare genericamente di usare la tassa di soggiorno per “garantire voli” senza procedure trasparenti o servizi di marketing territoriale verificabili è pura propaganda, non amministrazione».

Il cuore della critica di Forza Italia colpisce però i vertici della Sogeaal e il peso politico di Alghero nelle sedi decisionali. Il gruppo denuncia una progressiva perdita di centralità del Nord Ovest della Sardegna, causata da una gestione societaria che avrebbe spostato il baricentro delle trattative fuori dall’Isola.

Particolarmente velenoso il passaggio sulla rappresentanza locale nel Consiglio di Amministrazione della società di gestione: «La presenza algherese nel CdA appare sempre più testimoniale, degna di eccellere nel programma televisivo “Chi l’ha visto”. È del tutto priva di peso nelle scelte strategiche, esattamente come l’amministrazione locale». Un attacco che si estende anche al livello regionale, dove il “mentore” politico del rappresentante in CdA viene accusato di limitarsi a «mettere il cappello» su programmi e iniziative avviate dalla precedente giunta.

Per uscire dall’impasse e smettere di essere «semplici spettatori delle decisioni prese altrove», Forza Italia lancia una proposta strutturale: rafforzare la Fondazione Alghero. L’idea è quella di dotare l’ente di un apposito “settore avio” che possa analizzare i mercati e interloquire direttamente con la Sogeaal e i vettori aerei.

«Siamo pronti a lavorare con spirito costruttivo — concludono i consiglieri di opposizione — ma il futuro turistico della città richiede competenza e visione, non annunci superficiali. Il territorio deve tornare a essere un soggetto attivo».