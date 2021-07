Addio a Gerolamo Colavitti, il cordoglio del Sindaco

“Gerolamo Colavitti è stato una delle figure di spicco e di maggior prestigio espresse dalla politica algherese. È stato uno dei più apprezzati esperti di sviluppo e di promozione del territorio, a lungo dirigente della Confindustria nazionale e direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno”. Così il Sindaco Mario Conoci in una nota.

“Nonostante i prestigiosi incarichi nazionali, ha sempre lavorato per la nostra città e per il territorio, lasciando l’impronta su diverse iniziative per lo sviluppo, tra le quali la costruzione del nuovo acquedotto cittadino ed il completamento del sistema idrico che alimenta l’agricoltura della Nurra. È stato candidato a sindaco nel 2002. Dopo la competizione elettorale, è stato consigliere comunale di minoranza nel movimento di Città Futura, da lui stesso fondato alla vigilia delle elezioni. Ho avuto il piacere di una sua visita, non appena eletto Sindaco, per uno proficuo scambio di opinioni, a testimonianza del suo immutato interesse per la sua città e per le prospettive di sviluppo alle quali ha voluto dedicare anche in questi anni impegno e dedizione. Alla famiglia va tutto il cordoglio mio personale e dell’Amministrazione”.