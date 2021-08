Ad Alghero una linea di cocktail dedicata alla città

L’estate 2020 è un’estate diversa dalle altre: per continuare a guardare al futuro con ottimismo e allegria la Cantina Santa Maria La Palma ha lanciato l’iniziativa AlgheroWineCocktails: 7 nuovi cocktails per promuovere il territorio di Alghero e la “Alghero Experience”, realizzati partendo da vini autoctoni e coltivati nel territorio e ingredienti locali. I cocktails sono stati immaginati e realizzati da Nicola Fenu, talentuoso bartender professionista di giovane età ma con alle spalle già importanti esperienze nazionali e internazionali; attualmente è Head Bartender nella prestigiosa Villa Mosca Charming House, spettacolare location della città algherese che ha da subito sposato il progetto, mostrando grande attenzione e disponibilità.

Nicola, con il supporto della Cantina Santa Maria La Palma, ha selezionato vini e ingredienti, arrivando a firmare 7 ricette per 7 diversi cocktails che uniscono ingredienti locali e un respiro

internazionale. Cannonau, Cagnulari, Vermentino, elicriso, basilico, miele e limoni di Sardegna sono alcuni degli ingredienti di questi drink dal fascino esotico ma pensati e realizzati ad Alghero.

Ecco alcuni nomi: Palma i Mançanella, cocktail stile Dark’n’Stormy ma al Cannonau con aggiunta di elicriso; RECOLADA, una Piña Colada al Cagnulari; Mojito Rosé, un Mojito con Akènta Rosé; Velt es l’Alguer, drink stile sour al basilico. Tra gli altri una particolare menzione allo Chardonnay in Bicicletta – Rei Serafì, un cocktail il cui nome è un omaggio al popolare cantante algherese Pino Piras. La Cantina Santa Maria La Palma ha deciso di lanciare questo progetto per dare un segnale di ripartenza restando in linea con la propria filosofia: puntare sui prodotti del territorio e sui giovani talenti locali come il talentuoso Nicola Fenu, algherese formatosi grazie agli studi nell’Istituto Alberghiero IPSAR di Alghero a cui ha unito importanti esperienze professionali.

Il progetto Alghero Wine Cocktails sarà presentato giovedì 6 agosto con l’evento Alghero Wine Cocktails Night, ospitato nella splendida cornice di Villa Mosca Charming House. L’evento avrà inizio alle 19.30 e durerà sino alla mezzanotte. L’ingresso è possibile su prenotazione di tavolo e consumazioni, al numero 079 9738925. Sui canali social della Cantina Santa Maria La Palma (Facebook e Instagram) è possibile vedere le foto e descrizioni degli #AlgheroWineCocktails e il primo video che mostra il making of di RECOLADA, la Pina Colada al Cagnulari, girato nella splendida cornice di Villa Mosca Charming House, partner dell’iniziativa.