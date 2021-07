Ad Alghero la prima casa in Sardegna alimentata a metano

E’ stata una giornata per certi versi storica quella di ieri ad Alghero. Nel quartiere della Pietraia, una casa di Alghero è stata la prima in Sardegna ad essere alimentata a metano. La ditta incaricata ha infatti predisposto il primo impianto per l’erogazione del gas naturale per uso domestico. Nel frattempo, in altre aree della città proseguono i lavori per completare la rete del gas.