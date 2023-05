Ad Alghero il Neuromarketing International Summer Camp

Il Neuromarketing International Summer Camp è un evento imperdibile per tutti gli esperti di marketing e comunicazione che vogliono migliorare le loro competenze e rimanere al passo con le ultime tendenze del settore. Il camp si terrà ad Alghero dal 31 maggio al 4 giugno e offrirà un’pportunità unica per apprendere le più avanzate metodologie e tecniche di neuromarketing per scoprire come le persone e i brand stano evolvendo e cosa motiva i clienti nella scelta di prodotti e di servizi e come cambieranno i loro modelli di acquisto nei prossimi anni. Il neuromarketing è una disciplina innovativa che studia il comportamento dei clienti attraverso l’analisi dei processi cognitivi ed emozionali. Questo approccio permette di comprendere le emozioni, i pensieri e le decisioni d’acquisto delle persone. L’importanza del neuromarketing è in costante crescita, poiché permette di sviluppare nuove e più efficaci strategie di marketing e di creare campagne pubblicitarie sempre più efficaci.

La IV^ edizione del Neuromarketing International Summer Camp ha come tema guida “Evolution”, ovvero come stanno evolvendo le persone come clienti, i brand, l’esperienza di vendita e di relazione tra aziende e clienti. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi e partecipare a workshop esclusivi tenuti dai massimi esperti italiani ed internazionali di neuromarketing. Saranno presentati i risultati più recenti delle ricerche di neuromarketing, arricchiti da insight immediatamente applicabili al proprio lavoro, offrendo una panoramica completa sulle tecniche di marketing più efficaci. Tra gli argomenti trattati il Neuromarketing e analisi del comportamento del cliente:; Neuromarketing e psicologia del cliente; Neuromarketing e design dell’esperienza; Neuromarketing e social media; Neuromarketing e persuasione; Neuromarketing e vendita.

Il Neuromarketing International Summer Camp è organizzato da AINEM l’unica Associazione di Neuromarketing in Italia, che raccoglie i migliori e più autorevoli docenti, esperti, ricercatori e professionisti, con anni di esperienza nel campo del marketing e del neuromarketing, e li porta ad Alghero dal 2018 per 4 giorni di full immersion. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere una esperienza formativa unica ed esclusiva insieme a 30 top speaker di rilevanza nazionale ed internazionale, tra i quali Caterina Garofalo – Presidente AINEM e docente IUSTO, Francesco

Gallucci – Direttore Scientifico AINEM e docente Politecnico di Milano, Diego Ingrassia – Coach e formatore specializzato in Emozioni e Leadership, Vincenzo Russo – professore e direttore Master Neuromarketing IULM di Milano, Carlo Oldrini – Vicedirettore Marketing IPSOS e direttore Shopping Lab, Mariano Diotto – Neurobranding expert e direttore della Collana HOEPLI di Neuromarketing, Patrizia Cherubino coordina il team di ricerca di neuromarketing di BrainSigns, Luca Vescovi – ha fondato l’agenzia NeuroWebDesign, lab di neuromarketing dedicato al turismo

digitale, Andrea Ciceri e Giulia Songa ricercatori e fondatori di SenseCatch, Gaia Rancati – Docente di marketing e neuromarketing alla Middle Tennessee State University – Stati Uniti, Andrea Saletti – consulente e formatore di neuromarketing e scienza della persuasione applicate al web, Elena Sabattini – AD di BSIDE Neuromarketing Lab, Paola Vescovi – Formatrice ed esperta di gaming per la formazione, Giuseppe Melis – Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Cagliari, e altri.

Il Neuromarketing International Summer Camp è l’occasione perfetta per gli esperti di marketing e comunicazione interessati a migliorare le loro competenze e a rimanere al passo con le ultime tendenze del settore. L’evento è destinato a professionisti e manager del marketing e della comunicazione, consulenti e imprenditori, ma è aperto anche a studenti e a tutti coloro che sono interessati a scoprire le neuroscienze applicate al marketing. Per maggiori informazioni e per partecipare al Neuromarketing International Summer Camp, è possibile visitare il sito www.neuromarketingsummercamp.eu e scrivere ad [email protected]