Acquisto terreni Punta Giglio-Capo Caccia, FdI interroga Daga: “chiarisca discrepanze”

“Sull’operazione di acquisto dei terreni a Punta Giglio e Capo Caccia continuano ad emergere zone d’ombra. L’ultima relativa al valore di acquisto dei terreni. Secondo una perizia del Tribunale di Sassari, redatta nel 2022, il valore complessivo dei terreni sarebbe ben inferiore ai 450mila euro stanziati. Per questo ho depositato oggi un’interrogazione consiliare per chiedere spiegazioni su una scelta che rischia di tradursi in uno spreco di denaro pubblico”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Alessandro Cocco, che punta il dito contro le scelte dell’assessore al demanio Enrico Daga.

“Parliamo di un’operazione da 450mila euro, per l’acquisto di terreni totalmente vincolati. La perizia, redatta nell’ambito di un contenzioso che coinvolge la stessa Regione Sardegna, ha stimato un valore pari a 320mila euro. Ma applicando criteri tecnici ancora più prudenziali – come i valori minimi agricoli EXEO 2021 – si scende fino a 154mila euro. È inaccettabile che l’assessore non abbia commissionato una perizia prima dell’approvazione della delibera 71 del 30 settembre”, incalza Cocco.

“Con quella delibera l’Amministrazione ha bloccato 250mila euro del bilancio comunale, risorse di spesa corrente che avrebbe potuto indirizzare per finanziare la prosecuzione di opere già avviate – come la palestra geodetica – ma che oggi sono congelate. Il congelamento di quelle somme è servito, probabilmente, solo per “tranquillizzare” un venditore privato, senza che ci fosse alcuna certezza sull’esito finale del procedimento, ma soprattutto senza alcuna corrispondenza reale con l’effettivo valore d’acquisto.

“L’assessore dovrà uscire dall’ambiguità e spiegare in Consiglio su quale base tecnico-contabile sia stato fissato il prezzo indicato in delibera. E soprattutto – aggiunge – perché si è scelto di impegnare risorse comunali aggiuntive rispetto a quanto indicato nella perizia nota all’amministrazione. Se l’operazione è così trasparente e virtuosa, come si continua a raccontare a mezzo stampa, allora non avrà difficoltà a fornire risposte puntuali, atti alla mano”.