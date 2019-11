A Linea Diretta si parla di sociale e politica regionale

Il Sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali Steni Di Piazza, il Presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru, l’Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Alghero Maria Grazia Salaris e la consigliera comunale della lista “Futuro Comune” Ornella Piras, sono gli ospiti della quarta puntata di Linea Diretta, su Radio Onda Stereo, la trasmissione condotta da Nicola Nieddu, con la partecipazione di Mario Bruno.

Con il Senatore Di Piazza si parlerà, tra le altre cose, della riforma del 3° Settore; con Giampiero Farru del volontariato in Sardegna. Di sociale si parlerà anche con Maria Grazia Salaris, in particolare di Rom e disagio giovanile, mentre con Ornella Piras si parlerà di attività produttive, pesca del riccio e Mondo Rurale.

Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso. Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedi alle ore 8. Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming sul sito ondastereo.it .