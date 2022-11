Picchiava a caso i passanti: 19enne arrestato a Sassari

Ieri, a Sassari, nei pressi della locale stazione ferroviaria, i militari della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti poiché alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un giovane cittadino straniero che senza motivo aggrediva i passanti. Dopo aver schiaffeggiato un 22enne, il ragazzo se l’è presa con un anziano, per poi aggredire un altro giovane.

Alla vista dei militari il giovane gli si è scagliato contro, ma è stato bloccato e ammanettato. Il ragazzo è un algerino di 19 anni, disoccupato, in Italia con regolare permesso di soggiorno. Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e condotto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, durante il quale è stato disposta la custodia cautelare in carcere.

Il 19enne ha viaggiato dal sud al nord della Sardegna aggredendo senza motivo le persone che incrociava per strada e sul bus. Dopo aver colpito dei passanti a Quartu e Cagliari, si era spostato domenica a Sassari.