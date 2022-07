“Prossedi d’Estate”, Uselli-Evangelista in concerto

Mancano pochi giorni all’inizio degli eventi racchiusi nella “Prossedi d’Estate”, una dieci giorni di eventi musicali, spettacoli teatrali, sportivi, ricreativi con grandissimi e graditissimi ospiti del panorama musicale internazionale, in un contesto incantevole che è il centro storico di Prossedi, in provincia di Latina. Attesissimo il concerto del sei agosto che vedrà esibirsi all’alba, alle 6 30, il maestro e flautista algherese Mauro Uselli, con la direzione artistica del maestro Nicoletta Evangelista, musicista clavicembalista di fama internazionale che insieme a Uselli metteranno in piedi un concerto live di grande impatto emotivo, alle prime luci dell’alba.

Questo concerto, frutto della serie infinita dei “Risvegli musicali”, ideati e portati avanti con successo da oltre 10 anni dal Maestro flautista algherese Mauro Uselli si intitola “L’alba del flauto e del Cembalo” e inizierà magicamente col risveglio del sole dall’altopiano di Prossedi. In programma le famose sonate di J.S.Bach per flauto e cembalo per viaggiare su tutto cio’ che e’ musica evocativa, dalle più prestigiose colonne sonore e musiche di tutti i tempi ai grandi temi di Ennio Morricone , Burt Bacharach , Nino Rota e Roberto Piana altro straordinario compositore pianista sardo. Non mancheranno improvvisazioni virtuose tipiche del maestro Uselli, pensate e immaginate per flauto e cembalo. Lo spettacolo si terrà presso lo spazio naturale dell’altipiano, adattato appositamente alle 6:30 del mattino.

La Evangelista, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio L.Refice di Frosinone sotto la guida di Gabriella Morelli, è diplomata anche in clavicembalo, vincitrice di vari concorsi, ha un repertorio che spazia dal Barocco fino alla musica contemporanea. Ha tenuto concerti in vari luoghi. tra i quali la Sala Baldini, l’Università Tor Vergata, la Chiesa di San Giorgio al Velabro di Roma, e per molteplici associazioni culturali. Ha suonato, inoltre, in importanti Abbazie (Fossanova e Montecassino) e per l’Università di Cassino. Ha eseguito musiche di grandi compositori del ‘900, quali Aldo Clementi, Francesco Pennisi e Goffredo Petrassi alla loro presenza, ricevendo ampio consenso di pubblico e critica. Ha inoltre seguito vari corsi di perfezionamento con i Maestri Andrea Coen e Massimo Salcito e un corso su John Cage e il pianoforte preparato tenuto dal Maestro Giancarlo Simonacci.

Come clavicembalista ha pubblicato il cd “Percorsi”, in collaborazione con il chitarrista Stefano Spallotta. Ha collaborato anche con l’orchestra Neos Kronos, suonando in molteplici chiese e teatri con artisti di fama internazionale come il baritono Giorgio Gatti. Il maestro Uselli, reduce dei suoi successi live in diverse location della sua Alghero ma anche a Londra, Genova e in molte località spagnole, continua a portare la sua musica intimista e meditativa in giro per l’Europa. Premiato sia in Inghilterra che in Francia proprio per la bellezza delle sue rappresentazioni musicali e per il suono unico del flauto, mix artistico di sentimento poesia e tecnica creativa, il musicista, ha calcato i più prestigiosi teatri internazionali.

Richiestissimo in Cina, sia come solista che nelle orchestre, ha ricevuto importanti riconoscimenti per la sua estetica musicale, sull’ elaborazione di opere di Bach trascritte per flauto solo. Le sue, più che live, diventano vere e proprie performance che incontrano i suoni e le dimensioni della natura, per sintonizzarsi su un unico canale, l’anima. Dopo il concerto, si terrà la presentazione degli artisti ad opera dell’amministrazione comunale, che ha organizzato il Festival, con il patrocinio della Regione Lazio, e offrirà una colazione di benvenuto. A seguire, tutti coloro che seguiranno la performance degli artisti, andranno alla scoperta dei boschi di castagni secolari, per immergersi nella serenità e silenzio della natura.