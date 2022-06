Campionati nazionali giovanili, la Taekwondo Olmedo espugna Roma

Ancora uno straordinario risultato per i talenti della Asd Taekwondo Olmedo, ottenuto questa volta al Campionato Nazionale Giovanile “Kim & Liù 2022”. L’evento sportivo, svoltosi a Roma presso il Parco del Foro Italico sede del CONI e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo , si ètenuto in concomitanza con il World Taekwondo Gran Prix Roma 2022, evento mondiale utile ad ottenere punteggio per la partecipazione alle Olimpiadi Parigi 2024 e la Olympic Dream Cup – Coppa Italia a squadre Regionali. L’appuntamento ha visto la partecipazione delle Vice Campionesse Italiane Giulia Saccu e Matilde Puggioni, atlete della scuola Taekwondo di Olmedo.

La Federazione, per la prima volta, oltre alla specialità combattimento, ha inserito le specialità forme e freestyle, competizione riservata alle categorie Kids (nati nel 2011 – 2012), Children (nati nel 2013 – 2014), Beginners (nati nel 2015 – 2016). Alla manifestazione hanno partecipato oltre 1800 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale in rappresentanza di oltre 145 società sportive. Nei primi di giugno La Asd Taekwondo Olmedo ha partecipato a tutte le competizioni, gareggiando nellacspecialità forme con Aurora Zedde, Nicole Sini e Sofia Oggiano, vincitori 2 ori e 1 argento. Aurora Zedde, già medaglia di bronzo al Campionato Italiano Forme svoltosi ad Arezzo a dicembre 2021, ha conquistato medaglia d’oro e titolo di Campionessa Italiana Giovanile con la forma Koryo, ottenendo la valutazione più alta da parte dei giudici di gara.

Oro e titolo di Campionessa Italiana Giovanile per Melanie Sini, alla sua prima esperienza nazionale.. La giovane, grazie alla sua personalità e determinazione, è stata protagonista con una eccellente performance. Medaglia d’argento e titolo di Vice Campionessa Italiana per Sofia Oggiano, interprete di una gara strepitosa, inserita in una categoria con tante contendenti. Sofia si è dovuta accontentare del 2° gradino del podio cedendo di qualche centesimo all’atleta del Lazio.

Nel secondo giorno di gara hanno avuto inizio le competizioni della specialità combattimento riservato alle categorie Kids (10/11 anni). Qui i giovanissimi atleti, con palpabile ed evidente determinazione, si sono confrontati dando il meglio delle proprie capacità. Il sodalizio olmedese ha partecipato con Sofia Oggiano, Carolina Maresca e Nicolò Piras, conquistando 2 argenti e 1 bronzo. Un intenso e insidioso percorso di gara in cui i portacolori della scuola olmedese sono stati assoluti interpreti di prestazioni di alto livello tecnico-tattico.

Sofia Oggiano ha bissato il titolo di Vice Campionessa Italiana conquistato nella specialità forme il giorno prima, cimentandosi con grande personalità e determinazione nella specialità combattimento, vincendo tre incontri con netta superiorità (il primo 24-2, il secondo 24-4 e la semifinale 25-16). In finale ha affrontato l’ultimo incontro con grande determinazione, ma è stata costretta a cedere di misura all’atleta abruzzese.

Nicolò Piras, alla sua prima esperienza al Campionato Italiano Giovanile, non ha deluso le aspettative. Il giovane talento, dotato di una forte motivazione, ha affrontato la scalata al podio affrontando altrettanto determinati giovani, imponendosi con il punteggio di 25-21 e 25-16 nelle fasi eliminatorie, superando l’avversario in semifinale per 25-23. In finale è stato sconfitto dal forte atleta della società Fenice, ma ha comunque ottenuto una meritata medaglia d’Argento e il titolo di Vice Campione Italiano Giovanile.

Carolina Maresca, detentrice della medaglia d’argento edizione 2019, è approdata in semifinale, ma ha incontrato l’altrettanto forte atleta del Team Bonocore, ed ha ceduto con il punteggio di 47-37. Ottima la prestazione di Carolina che ha comunque combattuto con decisione, ottenendo la medaglia di Bronzo.

“Ancora una grande prestazione dei nostri atleti provenienti dal vivaio della Asd Taekwondo Olmedo, che con dedizione e professionalità da anni continua ad ottenere successi sempre più importanti in campo Nazionale ed Internazionale. Una riconferma – dichiara il direttore tecnico M° Stefano Piras – dopo l’ottima prestazione all’Open International Insubria Cup 2022: i 3 Ori, 2 Argenti e 1 Bronzo ottenuti ci avevo infatti permesso di classificarci al 18° posto nella classifica società tra 160 partecipanti. Ora i nostri ragazzi conquistano importanti podi a Roma nel Parco del Foro Italico dove hanno gareggiato tantissimi Campioni di varie discipline. Speriamo sia di buon auspicio per il futuro dei nostri giovani”.

“La conquista di sei medaglie con cinque atleti, i due titoli Italiani di Aurora e Melanie, le due medaglie d’Argento di Sofia Oggiano con i due titoli di Vice Campionessa Italiana, l’Argento di Nicolò ed il Bronzo di Carolina, appagano tutti gli sforzi profusi in questi lunghi mesi di preparazione, esaltano positivamente la nostra società e l’intera comunità Olmedese, perché è sempre importante e prestigioso portare il nome del proprio paese sui gradini più alti in campo Nazionale”.

“Nel 2021 la società sportiva, nelle sedi di Olmedo e di Alghero, ha formato due diverse squadre agonistiche, una nelle specialità forme e l’altra settore combattimento, ottenendo in entrambi i settori importantissimi e prestigiosi risultati sia in Sardegna che a livello Nazionale ed Internazionale. Tutto questo è frutto di una minuziosa e costante programmazione e del lavoro svolto in palestra. Inoltre, abbiamo sempre le indicazioni costanti e preziose fornite dallo staff tecnico Federale Nazionale durante i corsi di aggiornamento, in particolare quelle del M° Claudio Nolano, che ha conquistato la medaglia d’oro Olimpico di Tokio con Vito Dell’Aquila, il Mondiale di Manchester 2019 e l’Oro al World Taekwondo Gran Prix Roma 2022 con Simone Alessio, del Campione del Mondo M° Andrea Notaro, Direttore Tecnico

Nazionale Forme e Freestyle, che ha oltre al proprio titolo mondiale, con la squadra nazionale ha ottenuto numerosi titoli mondiali.”

“Siamo alla ricerca costante di giovani talenti che possano intraprendere l’attività sportiva del Taekwondo che a differenza di altri sport, è prima una disciplina di vita, poi uno sport olimpico, dove l’etica e la morale è per noi il rispetto del prossimo ed è basata su cinque principi fondamentali: cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo e spirito indomito. Prossimo appuntamento il Torneo Internazionale Coppa Chimera 2022 ad Arezzo, specialità forme

e freestyle” – conclude il Maestro Piras .