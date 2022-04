“L’home que plantava arbres”, il libro di Jean Giono tradotto in algherese

Sabato 23 aprile, alle ore 18, nella sala conferenze del Quarter, in largo Lo Quarter, ad Alghero, verrà presentato il libro “L’home que plantava arbres”, traduzione in algherese, a cura di Carla Valentino, del racconto “L’homme qui plantait des arbres” dello scrittore francese di origine italiana Jean Giono. Pubblicato nel 1953, il racconto di Giono, ambientato nella prima metà XX secolo, è la storia di un pastore (successivamente apicultore), che, con un impegno costante e con tanta pazienza, riesce a far nascere una foresta in una arida valle, vicino alla Provenza. Il tema, ancor oggi attuale, è quello dell’amore per la natura e della tutela ambientale, e di come un uomo, anche da solo, con una gran forza di volontà possa scegliere di dedicarsi a “costruire” e non a “distruggere” l’ambiente naturale.

“L’home que plantava arbres” è il terzo lavoro di traduzione integrale da lingua originale di un’opera letteraria di Carla Valentino. Come le altre due traduzioni, “Lo Petit Príncip” di A. De Saint-Exupéry, e “Història d’una lloca marina i de la gata que li ha emparat a volar”, di Luis Sepúlveda, è stata pubblicata dalla casa editrice sarda Papiros di Nuoro, nel 2021, ed è parte del progetto “La

minoranza linguistica di Alghero”. Risorsa culturale ed economica. Progetti di tutela e valorizzazione dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.

La presentazione del libro “L’home que plantava arbres” è inserita nel programma di attività de “El dia del llibre i de la rosa. Sant Jordi a l’Alguer 2022” e, oltre alla traduttrice e vicepresidente

dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, Carla Valentino, interverranno: Stefano Campus, presidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer; Diegu Corràine, traduttore, attivista culturale e direttore editoriale

della casa editrice Papiros; Gustau Navarro, direttore dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya. La presentazione è aperta al pubblico e l’ingresso è libero.