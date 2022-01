Karate, Campionati CSEN: la Martial Gym porta la coppa ad Alghero

L’ente di promozione sportiva Csen ha organizzato a Uri il campionato regionale di karate specialità forme (kata). Presenti all’evento Società provenienti da tutta la Sardegna. La Martial Gym Alghero ha partecipato con atleti di varie età, desiderosi di gareggiare dopo quasi 2 anni di digiuno agonistico, ma di allenamento costante.

Per il numero di vittorie e di podi i ragazzi della società algherese si sono classificati al primo posto come società sarda, portando nella sede di via Vittorio Emanuele 113 il prestigioso Trofeo Regionale.

A febbraio riprenderanno le competizioni regionali valide per le prossime qualificazioni nazionali.