Coronavirus, rilevati 413 i nuovi casi nell’isola

L’ultimo bollettino dell’Unità di crisi della Regione segnala 413 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna. Oltre ai contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ci sono anche due decessi: una 90enne e un 84enne entrambi del Sud Sardegna. In calo i ricoveri in area medica, 61 (-8 rispetto al report della giornata di ieri), ma si registrano due nuovi ingressi in terapia intensiva (11 in totale). Sono invece 4.320 le persone in isolamento domiciliare s

Dei 413 nuovi casi 222 sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, 61 a Sassari, 10 a Nuoro, 25 a Oristano e 95 nel Sud Sardegna.