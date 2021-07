Rapporto Agenas, in Sardegna numeri da zona bianca negli ospedali

Continua a salire la curva dei contagi giornalieri in Italia: oggi registrati 4.259 nuovi contagi e 21 decessi per Covid. Se non dovessero cambiare i parametri, passerebbero in zona gialla Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto. Ma il decreto anti-Covid è sul tavolo del Governo: nuovi parametri sul cambio colore con ipotesi soglie 15-20% posti letto occupati per restare in zona bianca e estensione uso del green pass.

La Sardegna resterebbe bianca sia con i parametri ipotizzati dalle Regioni che con quelli, più restrittivi, ipotizzati dal governo. E’ quanto emerge dal rapporto Agenas sull’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle Regioni italiane: nell’Isola, infatti, la percentuale di ricoveri in area medica è in salita ma stabilmente sotto soglia, al 4%, mentre per quel che riguarda le terapie intensive il dato è dell’1%.