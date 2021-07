Drone music e elettronica di qualità nel live set di Allee der Kosmonauten

Un ritorno sulle scene di grande impatto. Non potevi esserci condizione migliore che quella del Baretto di Porto Ferro (all’interno della rassegna Vibes and Waves in apertura del concerto di Raffaele Puglia), al tramonto, davanti ad un mare spettacolare e ad una platea numerosa, attenta e che ha molto apprezzato il live set di Allee der Kosmonauten.

Quasi 40 minuti di drone music, elettronica spaziale e svolazzate techno con influenze che spaziano negli oltre 20 anni di esperienze musicali da parte dei musicisti (già protagonisti delle realtà new wave rock Autosuggestion e Morphia) Massimiliano Achenza e Stefano Idili. Un’asse tra Berlino e la Sardegna che ha prodotto un totale di 12 brani che sono stati mixati e masterizzati nel Planet Hearth Studios, uno degli studi più rinomati di Berlino, con il prezioso contributo del tecnico del suono Steve Schleickmann.

Il calare del sole nella baia a nord di Alghero ha accompagnato la splendida esibizione, mentre la musica ha cullato i presenti con un set sicuramente pioneristico per l’Isola e che prossimamente troverà spazio anche in venue importanti nella città un tempo divisa dal famoso muro. Prossimi appuntamenti live che saranno caratterizzati anche dalle straordinarie immagini e visual realizzate da Jacopo Pantaleoni per lo shooting dell’album in uscita. A breve i brani saranno disponibili in tutte le piattaforme digitali ed entro l’estate sarà anche pubblicato e diffuso il cd dal titolo “Stellar”. Il viaggio di Allee der Kosmonauten è appena iniziato ed è già molto emozionante, ricco di soddisfazioni e spaziale.