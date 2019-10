Villanova Monteleone, debutta lo spettacolo omaggio a Maria Lai

Domenica 13 ottobre debutta in Sardegna lo spettacolo TeLAI, ideato e realizzato da Elena Annovi (performer e scrittura del corpo), Manuel Attanasio (vocal performer) e Battistina Casula (regia, installazione e costumi) prendendo ispirazione dalle opere dell’artista ulassese Maria Lai, icona dell’ arte contemporanea isolana, e madre della Fiber Art in Sardegna: una corrente artistica afferente al Bauhaus, nella quale si sperimentava l’utilizzo di diversi materiali sia flessibili che elastici, per giungere, tramite l’intreccio a vere e proprie opere d’arte che portarono Maria Lai a conquistare la scena internazionale realizzando mostre personali in tutto il mondo. L’ evento, con inizio alle 18.30, si terrà alla Locanda Minerva, situata nell’Oasi naturalistica Monte Minerva di Villanova Monteleone.

I tre artisti creano un atto di ricerca che parte dal suono delle risonanze delle Domus de Janas (da tombe preistoriche scavate nella roccia, tipiche della Sardegna prenuragica) e si propaga fino al battito del telaio, strumento ancestrale capace di tessere in questo lavoro musica, danza e Fiber Art.

“Il processo drammaturgico, raccontano Annovi, Attanasio e Casula, inizia con una presa di coscienza e un conseguente atto di coraggio volto a disfarsi degli artefatti per far riemergere il vissuto attraverso la tessitura dello spazio e del corpo, accompagnati dalla suggestione delle opere di Maria Lai e dei suoi maestri che ne hanno ispirato la crescita poetica. L’intento è quello di portare i presenti in uno spazio e tempo, altro, in continua trasformazione per arrivare a uno stato essenziale”.

Lo spettacolo sarà la conclusione di una intera giornata dedicata all’artista sarda, che comincia la mattina alle 9,30 sempre alla Locanda Minerva, dove si terrà un laboratorio di panificazione a cura di Angela Masala che verrà unito a un installazione di tessitura a cura di Giovanna Sogos come evento collettivo di tutti i partecipanti, inoltre i presenti potranno assistere alla creazione del “filindeu” fra le mani maestre di Gianfranca Dettori.

Un evento unico ed estremamente suggestivo che segue le indicazioni di Maria Lai che diceva: “Non importa se non capisci. Segui il ritmo”. L’ingresso allo spettacolo costa 10 euro ed è obbligatoria la prenotazione, mentre i laboratori sono a offerta libera. Info e prenotazioni al numero 320 0947156 Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di pernottamento e pranzo presso la Locanda Minerva (Per informazioni: 3289226392 – Maria | 3284326017 – Piero)