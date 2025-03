Villa Maria Pia, manca poco all’attesa prima dell’Assemblea Civica nella nuova sede

“La nuova sala del consiglio comunale a Villa Maria Pia sarà a disposizione della città entro breve, non appena saranno ultimati i lavori di adeguamento della sala da adibire allo scopo, ancora e per poco, in corso. E’ necessario che tutti gli interventi vengano conclusi, compresi quelli relativi alla sicurezza. Certamente, come succede frequentemente per le opere di manutenzione straordinaria, i tempi di ultimazione dei lavori di adeguamento, previsti per febbraio, si sono dilatati con conseguente slittamento della cerimonia di inaugurazione formale che il luogo simbolo della partecipazione alla politica della città merita”. E’ la sintesi dell’intervento del Sindaco Raimondo Cacciotto oggi in Consiglio Comunale, in cui ha avuto modo di spiegare l’iter seguito dall’Amministrazione per addivenire alla apertura della prestigiosa nuova sede provvisoria del Consiglio Comunale. La previsione dello svolgimento di una iniziativa pubblica da parte dell’Associazione Maestrale, che da tempo svolge questo tipo di proposte che hanno il pregio di arricchire il dibattito culturale in città, dopo gli incontri al Quarter e in Aeroporto, era stata evidentemente ipotizzata tenendo conto della disponibilità della nuova sala entro i tempi previsti inizialmente. Alcuna responsabilità è, pertanto, attribuibile ad una associazione che legittimamente ha avanzato la richiesta di utilizzo di una sede comunale per le proprie iniziative aperte alla comunità.

Anche il Presidente del Consiglio Comunale Beniamino Pirisi ha voluto spiegare i termini della vicenda, a seguito delle segnalazioni dei consiglieri di opposizione. “Il Consiglio Comunale – ha detto – verrà messo a disposizione della città e e dell’Assemblea e delle attività proposte dalle realtà associative cittadine non appena ci saranno tutte le condizioni di sicurezza e le opere saranno ultimate definitivamente. Siamo in dirittura di arrivo e la nuova sala verrà inaugurata con tutti i crismi, non prima, comunque, dello svolgimento della seduta fissata per il 25 marzo, ancora prevista al Quarter”. Dalla discussione è emerso chiaramente che non esiste alcun caso politico, pertanto, nonostante i tentativi di chi tra le forze di opposizione, con il consigliere Pais in particolare, ha distorto completamente il tenore e i contenuti delle parole di Sindaco e Presidente del Consiglio.