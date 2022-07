Veuràs: da Alghero alla finale nazionale di DigithON

Veuràs, la startup innovativa di imminente costituzione, è finalista di DigithON, la più importante manifestazione italiana del settore. All’edizione 2022 si sono iscritte oltre 1.600 aziende, tra le quali il Comitato tecnico-scientifico, composto da esponenti delle più importanti realtà economiche italiane e mondiali (tra queste Meta, Google, Ferrovie dello Stato, TIM, Confindustria, Enel, Mediaset, Bocconi 4 Innovation, Poste Italiane, Banca Intesa San Paolo), ha selezionato solo 100 candidati (e solo 2 dalla Sardegna).

Tra le 100 aziende ammesse c’è anche Veuràs che in Puglia, a Bisceglie, dal 7 al 10 luglio presenterà ad un folto pubblico di esperti e investitori italiani e stranieri, il progetto V’seum. La valutazione avverrà a cura degli esperti e, per una quota, attraverso il voto on-line direttamente sul sito di DigithON, dove sarà disponibile anche la diretta streaming.

Collaterale all’evento di presentazione delle 100 startup, l’organizzazione ha previsto un fitto calendario di incontri serali aperti al pubblico, con importanti nomi dell’imprenditoria, del giornalismo e della politica nazionale, come da programma disponibile sul sito ufficiale.

Veuràs nasce ad Alghero, ma la compagine sociale è formata da un team multidisciplinare di 9 esperti di età compresa tra i 21 ed i 63 anni, provenienti, oltre che dalla Sardegna, anche da Campania e Puglia, al quale si affiancano importanti collaborazioni di elevato profilo. Come obbiettivo Veuràs si propone di elaborare soluzioni innovative a problematiche vecchie e nuove ed il primo progetto che abbiamo sviluppato è V’seum.

V’seum è sostanzialmente una piattaforma digitale dove i creatori di contenuti di Arte e Cultura (artisti, musei, siti archeologici, esperti di storia, letteratura, ecc.) potranno condividere con gli appassionati, in live e on-demand, le loro capacità e conoscenze. Su V’seum non ci sarà altro che Arte e Cultura, per cui è, e sarà, un luogo virtuale specia-

lizzato che, entro qualche mese, si arricchirà di importanti servizi e funzioni che lo renderanno unico.

Intanto V’seum è già disponibile in versione Web, per ora solo in italiano, all’indirizzo www.vseum.info .