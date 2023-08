Vermentino Aragosta selezionato dal Wall Street Journal tra i vini più interessanti

Un nuovo importante riconoscimento per la Cantina Santa Maria La Palma e per il settore vitivinicolo di Alghero e della Sardegna: il Wall Street Journal, autorevole quotidiano statunitense, ha inserito il Vermentino di Sardegna Aragosta in una speciale classifica dei 12 vini più interessanti prodotti su un’isola e suggeriti per l’estate. L’autrice dell’articolo è la giornalista enogastronomica Lettie Teague, da 13 anni Wine Columnist per il Wall Street Journal.

L’articolo dal titolo “Grape Escapes: 12 Terrific Island Wines” – dove Terrific può essere tradotto come straordinario, eccezionale – elenca e descrive 12 etichette di vino provenienti da altrettante isole del mondo: dalle isole Canarie alla Tasmania, da Santorini a Sicilia e Madeira, sino ad arrivare alla Sardegna, ormai riconosciuta come una terra capace di ospitare la produzione di ottimi vini. L’autrice immagina una “fuga tra i vini più interessanti prodotti su queste isole” e ne suggerisce una ristretta selezione, indicando delle etichette ideali per un “transportive summer drinking”, una degustazione particolarmente estiva. Per la Sardegna l’etichetta selezionata è il Vermentino di Sardegna DOC “Aragosta”, una delle etichette più caratteristiche della Cantina Santa Maria La Palma, vero simbolo dell’enogastronomia sarda e algherese.

La descrizione del vino fornita dalla Teague sottolinea come l’uva Vermentino sia presente in diverse zone d’Italia ma abbia una casa preferita in particolare in Sardegna ed evidenza il suo sapore fresco e delicato, con note di agrumi, perfetto per accompagnare piatti a base di pesce e serate estive a bordo piscina. Questo vino rappresenta una delle colonne della Cantina Santa Maria La Palma. «Nel corso del 2022 il Vermentino Aragosta è diventato il vino bianco DOC più venduto in Italia», sottolineano dall’azienda «Una bella notizia che rende felici i nostri soci e l’intera azienda e crediamo possa essere motivo di orgoglio anche per la città di Alghero e la Sardegna. Il vino Aragosta ha iniziato il suo viaggio circa 60 anni fa e continua a crescere, diventando sempre più un vino simbolo della nostra regione, un prodotto importante del Made in Sardinia. Vedere questo apprezzamento spontaneo da parte di una testata mondiale così autorevole non può che renderci felici». L’Aragosta negli ultimi anni ha incrementato la sua presenza negli Stati Uniti, dove sta conoscendo una crescita costante.