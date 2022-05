Vento de l’Alguer, riprende il campionato

Sabato 14 maggio alle ore 17,30, presso la sede della Sezione, sarà presentato ufficialmente il calendario della manifestazione Vento de l’Alguer 2022, giunta quest’anno all’XI edizione con il suo main sponsor Consorzio Porto di Alghero e gli sponsor di tappa. La prima regata del campionato si svolgerà domenica mattina: breafing pre-regata alle ore 10,00, partenza ore 12.00 e premiazione alle ore 18.00. “Dopo la presentazione – si legge in una nota degli organizzatori – seguirà una breve conferenza a cura dell’equipaggio e dei ricercatori del catamarano a vela “ONE”, ospite nei prossimi giorni della nostra Sezione e del Consorzio Porto di Alghero nella quinta tappa del programma di ricerca M.A.R.E. (Marine Adventure for Research & Education) del Centro Velico Caprera, progetto scientifico per lo studio della salute del mare sviluppato in collaborazione con One Ocean Foundation, punto di riferimento della ricerca ambientale in ambito marino e della sua divulgazione”.

Il catamarano “ONE” di 45 piedi, attrezzato come un piccolo laboratorio, navigherà per circa 12 settimane toccando 23 Aree Marine protette e 2 zone di interesse lungo la costa occidentale sarda e la costa tirrenica, effettuando analisi, misurazioni e monitoraggi. Nella conferenza i biologi di bordo racconteranno nel dettaglio quali sono le attività di ricerca previste e gli scopi ed i risultati che si vogliono ottenere. Attraverso le proprie strutture periferiche, partecipa attivamente al progetto la Lega Navale Italiana fornendo l’assistenza necessaria nelle 25 tappe previste. Sono coinvolti e patrocinano il progetto la Marina Militare, il Ministero della Transizione Economica, la Guardia Costiera e la Regione Autonoma della Sardegna.

Domenica 15 alle ore 10, inoltre, in contemporanea con la I^ regata del Vento de l’Alguer, si terrà un’attività collaterale di “plogging” organizzata dall’azienda Sorgenia, partner del progetto M.A.R.E., e in collaborazione con Legambiente Alghero. L’obiettivo sarà quello di pulire la spiaggia della pineta di Maria Pia mettendo a disposizione di tutti i cittadini che vorranno parteciparvi magliette, bandane, guanti e quanto altro necessario per pulire l’arenile.