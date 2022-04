Venerdì la presentazione della seconda edizione del manga algherese “Sant Jordi”

L’Ofici de l’Alguer della Generalitat de Catalunya, la libreria “Il Labirinto” di Alghero e l’EADOP della Generalitat de Catalunya, dentro la programmazione della Festa di Sant Jordi 2022 presentano la seconda edizione del manga “Sant Jordi” di Nicola Piras, che si terra venerdì 22 aprile alle 17 alla Torre di Sulis con la presenza dell’autore, Nicola Piras, di Gustau Navarro responsabile dell’Ufficio del governo catalano ad Alghero, e di Carla Valentino autrice del testo in algherese.

Un manga ispirato alla leggenda di San Giorgio, disegnato dal giovane fumettista algherese Nicola Piras, appassionato di questo genere di fumetti di origine giapponese, con testo in algherese grazie alla collaborazione con Carla Valentino.

L’autore, Nicola Piras, nel 2015 era tirocinante nella libreria “Il Labirinto, ha vissuto in prima persona la celebrazione di Sant Jordi nella città catalana di Sardegna e ne è rimasto affascinato.

Da questa esperienza è nata la sua voglia di disegnare un San Giorgio “manga” ambientato nel centro storico di Alghero. Il manga “Sant Jordi” è stato pubblicato per la prima volta nel 2016.

Il progetto di questa seconda edizione include la prossima realizzazione di una serie di presentazioni del libro da parte dell’autore nelle scuole di Alghero, con l’obiettivo di far conoscere il motivo per cui i catalani celebrano la Festa di Sant Jordi, che è diventata anche La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore patrocinata dall’UNESCO, ed anche per far sì che, grazie a questa pubblicazione semplice e attraente per un pubblico giovane, i ragazzi si avvicinino alla lettura in algherese. L’edizione del manga è, infatti, in catalano di Alghero, versione realizzata da Carla Valentino.

Quest’anno il Sant Jordi algherese verrà celebrato dal 20 al 26 aprile e unisce presentazioni di libri, concerti, eventi culturali, omaggi floreali, con un programma che vede insieme la Generalitat de Catalunya con la Consulta Civica per le Politiche linguistiche, le Associazioni culturali cittadine, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, le librerie Labirinto e Cyrano, la biblioteca San Michele.