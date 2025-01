Un milione di euro per eventi e manifestazioni del nord Sardegna con Salude&Trigu

Al via il settimo bando, dedicato ad una nuova edizione che si preannuncia ancor più ricca delle precedenti. E dopo il successo dello scorso anno, con 87 eventi con 62 comuni coinvolti nel nord Sardegna, è ripartito con la pubblicazione lo scorso 10 gennaio, il bando di “Salude&Trigu” il network con cui la Camera di commercio di Sassari, grazie ad un investimento di un milione di euro punta a sostenere eventi e manifestazioni capaci di valorizzare la proposta turistica e culturale del territorio. Per un’operazione che continua a proporre un vero e proprio brand territoriale che si esprime attraverso i contenuti di ciò che questa parte della Sardegna che è in grado di esprimere.

Nel corso della presentazione, cui hanno preso parte il presidente dell’ente Stefano Visconti, la vicepresidente Maria Amelia Lai, il segretario generale Pietro Esposito e la responsabile del progetto Antonella Viglietti, sono stati evidenziati i punti di forza di un percorso capace di crescere anno dopo anno non solo per la qualità degli eventi proposti ma anche per la capacità di promuovere al meglio il territorio nella sua totalità.

“Salude&Trigu sta dando grandi soddisfazioni ecco il motivo per cui quest’anno investiremo una cifra pari a un milione di euro – spiega il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti-del resto i riscontri ci stanno dando ragione. Per sostenere il territorio e incentivando la crescita di quanto è in grado di esprimere. La crescita del brand, la sua riconoscibilità attraverso gli eventi e la capacità di arricchire trasversalmente l’offerta del territorio non solo all’interno dei confini nazionali, fanno di S&T un unicum in ambito nazionale.”

La dotazione che l’ente camerale mette a disposizione, come detto, sarà di un milione di euro con un incentivo che sarà rivolto alle pro loco, alle fondazioni, alle associazioni culturali e imprenditoriali del nord Sardegna. Per presentare le domande ci sarà tempo fino al prossimo 7 febbraio. I progetti relativi agli eventi saranno valutati e inseriti in una graduatoria che premierà i primi 30 con un contributo pari a 18mila euro, e i successivi, fino al settantesimo posto, con un voucher di 9mila euro. Dalla posizione 71 fino al raggiungimento del plafond 4mila euro. Il nuovo bando e tutte le informazioni per prendervi sul sito camerale www.ss.camcom.it.