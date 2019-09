Un mese de La Corallina: un successo

E’ trascorso un mese dalla cerimonia inaugurale del posizionamento nel centro storico di Alghero della caratteristica vela latina “La Corallina”, dono di Franco Simula, ex assessore comunale che ha voluto fare un vero e proprio omaggio alla città . A pochi passi dal porto, nella piazzetta che ospita diversi ristoranti, la storica imbarcazione è divenuta in pochissimo tempo una vera e propria attrazione turistica.

“Rientrante nel percorso delle guide che informano sulle bellezze della Riviera del Corallo, oltre che palesare la bellezza e straordinarietà dell’arte dei maestri d’ascia, l’imbarcazione è divenuta anche oggetto di divulgazione culturale rispetto a quella che era la principale attività della popolazione locale. Un simbolo per il centro catalano in un periodo in cui è necessario rendere maggiormente attrattiva la nostra città e in generale offrire occasioni di interesse a chiunque transiti nelle vie e piazze del centro ancora di più se queste sono legate alla storia e tradizione” – dichiara Franco Simula.

“Tante le persone che quotidianamente si avvicinano a “La Corallina” per scattare delle foto e ammirare la sua bellezza. A trarne giovamento anche le attività limitrofe oltre che, ovviamente, l’intera città. Nell’imbarcazione, ammirata da tutti, è posata una riproduzione dell’ingegno (o croce di Sant’Andrea), strumento usato dal dopoguerra fino ai primi anni ’80 per raccogliere il corallo a strascico”.

“Ad un mese dalla cerimonia inaugurale, svoltasi alla presenza del Sindaco Conoci, del presidente del Consiglio Lelle Salvatore e del Monsignor Cocco, la barca attende ora l’accessione dell’illuminazione. Abbiamo infatti concesso il posizionamento di led sul “gran pavese” dell’imbarcazione in modo da renderla perfettamente visibile anche nelle ore serali. Il notevole apprezzamento registrato in questo mese ha fatto della Corallina “la regina d’agosto”. Un successo talmente grande che si sta valutando anche la possibilità di realizzare delle cartoline per diffondere nel mondo un immagine che celebra la città, l’intera marineria algherese e la pesca del corallo, attività che ha caratterizzato la comunità sin dagli inizi del novecento – conclude Franco Simula”.