Ultimo appuntamento con i cultural webinar della Fondazione Alghero

Volge al termine il primo ciclo dei cultural webinar della Fondazione Alghero. Oggi, sabato 23 maggio, alle 10.30, il professor avvocato Mario Tocci – che si è fatto finora apprezzare dai numerosissimi spettatori coinvolti, grazie alle proprie notevoli competenze e in virtù della chiarezza del linguaggio adoperato – parlerà di tutela dei beni culturali.

Come al solito, il seminario telematico gratuito potrà essere contemporaneamente fruito in diretta su Facebook (nella pagina del relatore e in quella del prestigioso ateneo maltese della United Campus of Malta) ed in televisione ad Alghero su Catalan TV (al canale 18 del digitale terrestre) e in tutto il nord Sardegna su Isola TV (al canale 214 del digitale terrestre).

“La tutela dei beni culturali” – come ha anticipato Tocci – “si articola in due forme, l’una amministrativistica (a propria volta distinguibile in quella diretta e in quella indiretta) e l’altra penalistica, a dimostrazione della grande importanza che il patrimonio culturale riveste per l’ordinamento giuridico”.

Il progetto divulgativo della Fondazione Alghero, che nell’ormai trascorsa prima fase di lock-down della pandemia da COVID-19 è altresì servito a tener compagnia ai tanti cittadini costretti a restare a casa, è comunque destinato a proseguire e ad evolversi.

“Abbiamo chiesto al professor Tocci, messosi immediatamente a disposizione, di studiare ulteriori format comunicativi” – ha dichiarato il dottor Andrea Delogu, Presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero – “che potranno e dovranno riguardare tutti i settori della cultura”. Non si ferma quindi la cultura e nemmeno l’attività della Fondazione Alghero.