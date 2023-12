Tutto pronto per Mercat Artijanal, l’edizione invernale di Birralguer

Nella Riviera del Corallo è tutto pronto per Mercat Artijanal – Birralguer Winter ‘23, la storica edizione invernale di Birralguer Craft Beer Festival. Il più longevo evento dedicato alle birre artigianali in Sardegna continua a festeggiare i 10 anni di attività con la 18esima edizione e lo fa con importanti novità.

Il format del Mercato delle Birre Artigianali è quello vincente di sempre, dedicato alle produzioni artigianali, brassicole, al gusto e alla cultura. La novità più importante è sicuramente il periodo: non più a ridosso di Capodanno ma il fine settimana prima di Natale, da questo giovedì 21 a sabato 23 dicembre. La location è quella storica, l’ex Mercato Ortofrutticolo della città catalana e gli spazi adiacenti: piazza Pino Piras, Largo San Francesco e Piazzetta Sotgiu.

La regina dell’evento sarà sempre lei, la birra artigianale, in un viaggio che attraverso luppolo e malto porterà gli ospiti dalla Sardegna alla Penisola, fino alle eccellenze internazionali. Sono più di 40 le produzioni brassicole che i visitatori potranno gustare, provenienti da 5 birrifici sardi – ‘Nora di Oliena, Seddaiu e Isola di Thiesi, Dolmen di Uri e P3 Brewing Company di Sassari – e 3 ospiti Lambrate dalla Lombardia, Edit dal Piemonte e i catalani di Barcellona Beer Company.

Come sempre grande spazio per la musica, anche qui con un’altra novità: oltre il main stage all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo per gli eventi serali, in piazza Pino Piras sarà allestito un secondo palco, dedicato alla musica in acustico che andrà in scena nel pomeriggio.

Più di 7 ore di show ogni giorno con l’esibizione dal vivo delle band più apprezzate del territorio a cui si aggiungono le selezioni dei dj. Si parte ogni giorno alle 17.00 con i set acustici all’esterno e poi i concerti al coperto. Una line up composita – adatta per diverse tipologie di pubblico – le cui sonorità spaziano dallo swing al pop, dalla patchanka al rock e dal latin all’elettronica. Questi tutti i nomi dei progetti musicali coinvolti: giovedì 21 dicembre Another Clone (acoustic set), Sergio’s, Senza Base e Dj D_One; venerdì 22 dicembre A+F (acoustic set), I Tremendi, Dep Band e Dj D_One; sabato 23 dicembre Nakama (acoustic set), Volume2, Hollywood Band e Dj Sir Frank.

L’ennesima novità di questa edizione di Mercat Artiajnal – Birralguer Winter Edition è la collaborazione con l’associazione di promozione sociale KoreMama a cui sabato 23 è stata affidata l’area bimbi. Si tratta di un luogo riservato ai più piccoli con attività ludiche e formative, animazione e laboratori artigianali durante i quali divertirsi ed imparare allo stesso tempo.

Infine in Piazza Pino Piras verrà allestita la street food zone. Uno spazio all’aperto dedicato alla tradizione gastronomica sarda rivisitata in chiave di cibo da passeggio. Nella raccolta piazzetta Sotgiu con vista sulla Torre Aragonese di Porta Terra, invece, troveranno casa gli artigiani e le artigiane sarde: un mercato in cui saranno esposti i lavori realizzati a mano da artisti provenienti da diversi centri dell’Isola.

Mercat Artijanal – Birralguer Winter Edition è entrato da tempo nei cuori degli algheresi e dei sardi, una manifestazione che ogni anno cresce e si migliora. Un format completo, dedicato sia ai giovani che alle famiglie, in cui brindare insieme con le migliori birre artigianali d’Europa. Un evento che da quest’anno si trasforma nella manifestazione prenatalizia della Riviera del Corallo: ruolo importante a cui gli organizzatori, l’Associazione culturale BeachGroup Alguer – insieme ai partner pubblici – Fondazione di Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero – e privati – Welcome Cars e Mutt Motorcycles Sardegna – puntano con forza.