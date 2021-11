Tutto pronto a Torino per il torneo indoor Nitto ATP Finals

I bookmakers sono già al lavoro e le quote tennis sono già pronte per le scommesse Nitto ATP Finals, la vetrina indoor più grande al mondo che si svolgerà a Torino nel Pala Alpitour dal 14 al 21 novembre 2021.

I presenti alla conferenza stampa del 5 novembre

Nella conferenza stampa del 5 novembre che si è tenuta nel grattacielo Intesa San Paolo erano presenti Angelo Binaghi (presidente della Federazione Italiana di Tennis), Andrea Gaudenzi (Presidente ATP), Vito Cozzoli (Presidente Sport e Salute), Valentina Vezzali (Sottosegretaria allo Sport), Domenico Carretta (Assessore di Torino allo Sport, Turismo ed Eventi) e Fabrizio Ricca (Assessore Regione Piemonte). Non poteva mancare Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, sponsor ufficiale del torneo.

Un ringraziamento all’ex sindaca e l’entusiasmo per il torneo

È stato dato il merito per la manifestazione anche alle istituzioni cittadine e Appendino, l’ex sindaca della città di Torino, per il profuso impegno nel rimodernare gli eventi in città e crearne di nuovi. Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis ha espresso il suo entusiasmo per gli ATP Finals aggiungendo: siamo sicuri che saranno i migliori di sempre.

Andrea Gaudenzi, Presidente ATP, ha messo i puntini sulle i dichiarando che Torino sarà la quindicesima città che ospiterà questo torneo che compie cinquant’anni di storia, si è dichiarato orgoglioso della presenza di un grande italiano nelle gare come Berrettini , numero 7 nella classifica ATP.

Le statistiche del Nitto ATP Finals e le altre dichiarazioni in merito al torneo

Il Re di questo torneo è Federer con ben 6 titoli, record di successi a cui seguono a quota 5 Sampras, Djokovic e Lendl, quest’ultimo grande favorito con le sue 9 finali consecutive.

Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo sport , ha esaltato Torino dichiarando come la città conservi tutte le potenzialità per ospitare eventi di grande livello come questo, successo lasciato in eredità dalle Olimpiadi che hanno consentito la creazione di impianti di altissimo livello come il Pala Alpitour.

Il programma delle ATP Finals e i partecipanti

Dal 14 al 21 novembre 2021 nel Pala Alpitour verrà conferito il titolo di Maestro a 1 degli 8 migliori singolaristi e alla coppia migliore di tutta la stagione, i partecipanti sicuramente renderanno la manifestazione un evento di altissimo livello, ecco chi sono: Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, quelli qualificati aritmeticamente. Matteo Berrettini è il primo italiano a fare il bis e si conferma anche Rublev.

I match sono di 3 set con tie – break sul 6 – 6 su qualsiasi set, si giocherà in due gironi all’italiana e soltanto i primi due classificati del gruppo accederanno alle semifinali incrociate. Si comincia il 14 novembre con due singoli e due doppi al giorno, la finale del doppio è prevista il 21 novembre per le 14:30, la finale di singolare alle ore 17 circa. La vendita di biglietti sta ottenendo un grande successo e sono ancora disponibili i tagliandi per non perdere questo ATP che si preannuncia bollente e spettacolare.