Trovare l’amore è questione di scienza: il primo passo è essere sicuri di sé

Quando si parla di donne e di seduzione, non sono poche le strategie messe in campo dagli uomini per raggiungere il successo. Con il tempo e le nuove tecnologie queste tattiche sono diventate sempre più elaborate: alla base di ciò si trova l’errata convinzione che una strategia più complessa di altre può portare a risultati migliori.

Nella realtà dei fatti, invece, spesso sono gli approcci più semplici e le mosse più basiche quelle che funzionano meglio con le donne. Non lo sosteniamo solo noi, ma anche la scienza: è una questione di invio e di ricezione di stimoli ad un livello sensoriale e percettivo, che può scatenare una reazione quasi istintiva negli esseri umani.

Come avere successo secondo la psicologia

La ricerca dell’amore vero è un desiderio comune per molti uomini che scelgono di abbandonare le storie transitorie per cercare la cosiddetta anima gemella.

Tutto questo è possibile, e in loro aiuto giunge anche la psicologia: secondo la dottoressa Madeleine Fugère, psicologa dell’Università del Connecticut, bisogna scommettere molto sulle reazioni organiche e nello specifico sul ruolo della dopamina. Quello che da molti viene considerato come l’ormone della felicità, infatti, può aumentare le chance di successo con le donne: in primis perché assicura una maggiore fiducia in se stessi, e poi perché di riflesso spinge l’uomo ad assumere una serie di comportamenti più autorevoli e convincenti, nei confronti del gentil sesso.

Non solo psicologia, comunque, perché anche la tecnologia viene in nostro soccorso: merito del web, che ci dà la possibilità di trovare numerose fonti dalle quali prendere spunto. Ad esempio, è possibile leggere questo articolo con varie strategie per rimorchiare, così da poter scoprire nuove tattiche per conquistare l’anima gemella.

Come aumentare il proprio sex appeal

Per aumentare il proprio sex appeal, serve intervenire su noi stessi per modificare la percezione che gli altri hanno di noi. Uno dei modi migliori per farlo è dimostrarsi altruisti con gli altri, perché questo spingerà le donne a guardarci con occhi diversi e in un modo del tutto inconsapevole.

Un altro sistema per migliorare le chance di successo è capire che i social vanno usati con parsimonia: pubblicare molte foto o stati che parlano di noi, infatti, non ci rende più attraenti agli occhi altrui.

La creatività è importante più dei muscoli, perché stimola l’attenzione di chi ci sta intorno rendendoci più interessanti. Poi è fondamentale acquisire una buona sicurezza in se stessi, ovvero l’arma di seduzione principale: è bene curare la postura cercando di rimanere calmi e fermi, senza cadere nel panico quando ci si trova in situazioni incerte di fronte ad una ragazza.

Infine è bene tenere sotto controllo anche altri segnali del corpo molto importanti: dal sorriso al contatto visivo, ogni parte del nostro corpo è in grado di comunicare messaggi importanti