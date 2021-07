Test d’ingresso e stop a seconde case, Solinas proroga le ordinanze

Il presidente della Regione Christian Solinas ha emanato ieri sera tre nuove ordinanze, che di fatto prorogano sino al 30 aprile quelle precedenti, riguardanti i controlli in porti e aeroporti per chi arriva in Sardegna e lo stop all’arrivo nelle seconde case se non “in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute”.