Tensioni nel centrodestra. Riformatori e Civici ad Alghero contestano la scelta di Tedde

Oggi, a Sassari, la presentazione dei due candidati a sindaco del centrodestra nel capoluogo turritano e ad Alghero. Per quest’ultima correrà Marco Tedde, anche se la scelta presa dai vertici regionali e ratificata dalle segreterie provinciali sta facendo discutere in città.

I Riformatori Sardi di Alghero, i rappresentanti della civica “Noi con Alghero” e di Sardegna al Centro 20 Venti hanno inviato una lettera al segretario provinciale dei Riformatori, Fabio Pala. “Apprendiamo con molto stupore e con assoluta perplessità che il candidato sindaco di Alghero verrà presentato ai sassaresi in una conferenza stampa convocata dalle segreterie provinciali, senza il dovuto coinvolgimento delle segreterie algheresi sabato mattina a Sassari – si legge – Auspichiamo che sia un errore in ordine alla logistica e alle modalità che portano a questa sgrammaticata conclusione di una discussione che per noi resta aperta su tavolo algherese che rivendica con forza la sua autonomia e la sua dignità decisionale”.