“Teatro d’asporto”, oggi al via la rassegna in streaming e su Catalan TV

A partire da oggi, 21 dicembre dalle ore 18, andrà in scena il primo dei cinque appuntamenti à che la rassegna “Teatro d’Asporto”, ideata dal Teatro d’Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, proporrà in diretta streaming sulle pagine Facebook di Teatro d’Inverno, à Alghero Turismo e sull’emittente televisiva Catalan Tv.

Direttamente dal palco del Civico Teatro “Gav Ballero” di Alghero, gli spettacoli verranno ì consegnati agli spettatori gratuitamente a domicilio nel rispetto delle disposizioni rese necessarie dalla pandemia, per stare insieme, seppure virtualmente! La rassegna “Teatro d’Asporto” presentata nell’ambito degli appuntamenti del è Cap d’Any a l’Alguer, la manifestazione di fine anno a cura della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero che racchiude grandi eventi, appuntamenti culturali, spettacoli, e momenti di festa dedicati alle famiglie che si presenta quest’anno appunto in versione web. In linea con il periodo festivo, il programma offrirà una ricca proposta di appuntamenti adatti ai à bambini e a tutta la famiglia, insieme all’anteprima della nuova produzione del Teatro d’Inverno “Fashion Victims” di Giovanni Follesa per la regia di Sonia Borsato.

Si inizia oggi (21 dicembre) con la compagnia L’Effimero Meraviglioso di Sinnai che affiderà a tre elfi di Babbo Natale il compito di condurre i piccoli spettatori nel clima natalizio con “Tacchino ripieno”, spettacolo sull’essenza delle tradizioni che si nasconde oltre la fastosità, alla ricerca di à cosa si nasconde dietro la routine della festa. Una storia fantastica per un invito a riscoprire l’essenza del Natale, lontano dai formalismi e che va oltre gli addobbi e le luci colorate.

L’apertura del nuovo anno affidata ad una grande fiaba classica di Charles Perrault, è “Il gatto dagli stivali” prodotto da Teatro d’Inverno. In scena il 3 gennaio sempre alle ore 18 . “Le chat bottè”, (questo il titolo originale) può essere considerato una versione al maschile di è ò Cenerentola. Qui il figlio di un mugnaio riceve in eredità dal padre null’altro che un gatto, che à come una “fata madrina”, si rivelerà parlante, dotato di grande intraprendenza ed astuzia e à pronto a tutto pur di risollevare le sorti del suo giovane padrone, tanto da trasformarlo nel ricco Marchese di Carabàs.

Il 4 gennaio spazio allo spettacolo a tema ecologico “L’accartocciata avventura dell’Omino di Carta” prodotto dalla compagnia di Sinnai L’Effimero Meraviglioso, un’avventura fantastica che in chiave giocosa spiega ai bambini l’importanza del riciclo ed insegna loro alcuni comportamenti semplici e utili per il bene del pianeta. Da una favola a tema ecologico ad una a tema letterario il 5 gennaio con “Riccino e Ricetta” della compagnia“Il Crogiuolo” di Cagliari, scritta e diretta da Rita Atzeri, per spiegare ai bambini, attraverso un linguaggio semplice chi era Antonio Gramsci e, grazie alle lettere scritte ai figli e alla favole in esse contenute, promuovere i valori di libertà, uguaglianza, democrazia, rispetto dell’altro, alla base di tutta l’opera gramsciana. Come in un gioco, elementi biografici si fonderanno le fiabe dell’albero del riccio, con le fiabe dei fratelli Grimm, elementi di cultura popolare della Sardegna.

La chiusura della rassegna “Teatro d’Asporto” il 6 gennaio alle ore 18:30 affidata è a “Fescion Victimes” la nuova produzione Teatro d’inverno. Tratta dall’omonimo divertissement letterario di Giovanni Follesa e Fabrizio Demaria, edito nel 2020 da Arkadia Editor “Fashion Victims, pamphlet inutile sulla morte da Coronavirus”. L’adattamento teatrale a cura dell’autore scrittore e autore di romanzi Giovanni Follesa, interpretato è dall’attore Giuseppe Ligios e diretto alla regia da Sonia Borsato, una delle voci pi autorevoli ù quando si parla di scrittura legata all’immagine, di nel ruolo di “curatrice registica”. Quattro monologhi, che aprono altrettante finestre su quattro personaggi: Il dandy Foffo, l’impiegata dell’Agenzia delle Entrate Marina, la parrucchiera Samantha e il sopravvissuto Gabriele, tutti accomunati dal loro intimo rapporto con il “passaggio estremo” proposto con leggerezza, non per superficialità, ma per non avere ulteriori macigni sul cuore.