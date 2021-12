Teatro da Asporto, secondo appuntamento

Mercoledì 15 dicembre alle 20:30 con “Bambolo di babbo” monologo comico di e con Mauro Salis. Lo spettacolo della compagnia ILOS Teatro, strizza l’occhio alla stand-up comedy e ci porta nel mondo di una coppia alle prese con la gestazione e la nascita di un figlio, facendocelo osservare con occhi diversi e divertiti, a tratti surreale. La pièce affronta, in modo ironico e leggero, temi mai facili come la discriminazione di genere, il femminicidio e l’omofobia; Mauro Salis ci riesce, conducendoci, con un sorriso, ad una seria riflessione, anche su argomenti delicati. Lo spettacolo, enfatizza le contraddizioni e gli aspetti paradossali che sono alla base di una società, di un’educazione e una cultura come la nostra che ancora fatica a riconoscersi e mostrarsi tollerane.

Domenica 19 dicembre alle 20.30 duplice appuntamento musicale con le sonorità della band nuorese Ammerare e quelle più tradizionali del coro composto da sole voci maschili Su Nugoresu, diretto dal M° Michele Turnu, insieme sul palco del Civico Teatro con il concerto “Solo l’amore crea”. Un incontro tra la musica pop-rock e armonie vocali del canto a tenore, un’eccellenze corale della Sardegna, per un progetto ideato dal musicista e compositore Daniele Barbato Boe che, al pianoforte, sarà al fianco di Giuseppe Mele alla voce, Dario Fenu alle tastiere, Gianpaolo Ara al basso, Nino Demurtas e Aldo Turini alle chitarre e Nicola Corrias alla batteria. Nello stile del nome Ammerare, che significa “aggiungere”, il concerto esprime appieno la commistione tra generi musicali in cui confluiscono differenti percorsi che concorrono a comporre una riconoscibile cifra stilistica unica in Sardegna, dal grande impatto emotivo.

Lunedì 20 dicembre alle 18.00 ultimo appuntamento della rassegna dedicato interamente ai bambini, alle bambine e alle famiglie con la più classica delle fiabe, nel più originale degli allestimenti: “Baracca & Burattori con Cenerentola” una produzione Teatro Tragodia, di Virginia Garau che ne è anche interprete insieme a Daniela Melis e Ulisse Sebis. Nel titolo è racchiuso l’incontro tra il mestiere dell’attore e quello del burattinaio, che si fondono dando origine ad uno spettacolo che catapulta attori in carne e ossa all’interno del teatrino tipico dei burattinai, la “baracca”, trasformandoli in burattini. Con elementi scenici essenziali ma assolutamente evocativi, i burattori affacciati al boccascena della baracca mostrando solamente viso e braccia, presenteranno Cenerentola. Attingendo dalle versioni più note di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, l’allestimento gioca con la trama conferendole una carica di ironia e scanzonata comicità capace di travolge tanto i piccoli quanto gli adulti.

Dopo gli spettacoli serali, nel foyer principale del teatro, agli spettatori verrà offerto un brindisi con Oscarì, il torbato spumante dell’azienda vinicola Sella & Mosca, partner della rassegna. Gli spettatori potranno inoltre esplorare il teatro alla scoperta delle installazioni dell’esposizione “Presenze” a cura dello stilista Mario Cocco in allestimento fino al 20 dicembre.

La rassegna Teatro da Asporto è inserita nell’ambito del programma del Cap d’Any 2021 promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, il contributo della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura, e con la partecipazione dall’Azienda Vinicola “Sella & Mosca” in qualità di partner. I biglietti posso essere acquistati nel botteghino del Civico Teatro di Alghero aperto tutti i giorni dalle 16.30. Biglietto unico spettacoli serali euro 10, spettacolo pomeridiano euro 5. Prenotazione telefonica o via WhatsApp al 3338578630 oppure all’indirizzo [email protected] Info e dettagli sul sito www.teatrodinverno.it Tutte le attività saranno svolte nell’osservanza delle prescrizioni di prevenzione Covid 19 previste dalle normative vigenti. Per accedere in teatro sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato, e che l’uso della mascherina è obbligatorio durante tutta la durata dello spettacolo.