Taekwondo: Pala e Saccu Campioni Regionali della Liguria di combattimento

Dopo quasi due anni di inattività, arriva un importantissimo risultato ottenuto dagli atleti della ASD Taekwondo Olmedo che conquistano quatto medaglie al Campionato Regionale Liguri, svoltosi dal Comitato Regionale FITA Liguria presso il Palasport di Quiliano (SV). L’Associazione sportiva olmedese è stata autorizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo a partecipare al Campionato Regionale Liguria, dove erano presenti 22 società provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino e Sardegna.

A ottenere il titolo gli atleti Salvatore Pala, nella categoria Cadetti A cinture nere, interprete di prestazioni esemplari e di grande personalità nella semifinale e nella finale, e Giulia Saccu che ha affrontato la sua prime gare Senior sfoderando straordinarie prestazioni e imponendosi sugli avversari. Hanno ottenuto il titolo di V. Campione Regionale Liguria e la medaglia d’argento gli atleti Matteo Zedde, sconfitto in finale e Davide Manos, anch’esso bloccato in finale.

“Dopo un periodo post lockdown e circa 24 mesi di inattività e dopo le buone prestazioni di Matilde Puggioni e Giulia Saccu al Campionato Italiana Junior di Napoli, abbiamo deciso di fornire una opportunità ai nostri atleti, richiedendo l’autorizzazione alla FITA di poter partecipare al Campionato Ligure” – dichiara il Maestro Stefano Piras-. I ragazzi dopo un lungo periodo di inattività non hanno deluso le aspettative e, grazie ad una buona preparazione fisica, sono

stati artefici di prestazioni esaltanti, in particolare Salvatore Pala e Giulia Saccu che hanno ottenuto il massimo risultato. Davide Manos e Matteo Zedde , pur non ottenendo il titolo, hanno fornito una prestazione di altissimo livello tecnico”. Le grandi prestazioni dei ragazzi hanno consentito alla ASD Taekwondo Olmedo di ottenere il 9° posto nella classifica società sulle 22 partecipanti.

Sono aperte le iscrizione nelle sedi di Olmedo ed Alghero per i corsi di Taekwondo nei giorni di lunedi,

martedì, mercoledi, giovedi, venerdi dalle 16:30 alle 21:30, per bambini, ragazzi ed adulti. Per informazioni è possibile contattare il Maestro Stefano PIRAS al numero 3313659118 oppure inviare una email agli indirizzi di posta elettronica [email protected] – [email protected]