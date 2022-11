Taekwondo, grandi prestazioni per gli atleti olmedesi

Esaltante prestazione dei giovani atleti della Asd Taekwondo Olmedo impegnati nelle recenti competizioni di Sassari e Nuoro. Il 23 ottobre corso si è tenuto il 1° Torneo Karyu specialità forme, evento svoltosi presso il Pala Santoru di Sassari e organizzato dalla asd Karyu di Sassari in collaborazione con il Comitato Regionale FITA Sardegna. All’evento Regionale, il Team Olmedo ha partecipato con 6 atleti conquistando 6 medaglie d’oro. Grandi prove per Ena Maria Bubba, oro cinture colorate, 3° taegeuk, categoria kids femminile; Sofia Oggiano , oro cinture colorate, 5° taegeuk, categoria kids femminile, vice Campionessa Italiana Giovanile; Melanie Sini, oro cinture colorate, 7° taegeuk, categoria kids femminile, Campionessa Italiana Giovanile; Cristian Piras, oro cinture colorate, 7° taegeuk, categoria kids maschile; Aurora Zedde, oro cinture nere, 5° taegeuk e poomsae Koryo, categoria kids femminile, Campionessa Italiana Giovanile; Sofia Porcu, oro cinture colorate, 7° taegeuk, categoria Cadetti femminile;

Ottime prove per gli atleti olmedesi anche al 1° Memorial Pasquale Pirari specialità combattimento, evento svoltasi presso lo scorso 30 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Nuoro e organizzato dalla asd Polisportiva Barbagia Ollolai in collaborazione con il Comitato Regionale FITA Sardegna. All’appuntamento hanno preso parte 4 atleti. Medaglia d’oro per Matilde Puggioni, Vice Campionessa Italiana Junior, Sofia Oggiano, Vice Campionessa Italiana Kids, Nicolò Piras Vice Campione Italiano Kids. Secondo posto e medaglia d’argento per Carolina Maresca, comunque interprete di un’ottima finale. “La Squadra Agonisti Forme – dichiara il Direttore Tecnico M° Stefano Piras – è stata artefice di una prestazione esaltante quanto appassionante, i ragazzi sono stati interpreti assoluti del torneo disputando una gara perfetta, ottenendo punteggi altissimi e dando quindi dimostrazione del proprio valore tecnico. Aurora Zedde, ottenendo il punteggio più alto del torneo con la sua prestazione, ha permesso al nostro sodalizio di ottenere il 2° posto assoluto nella speciale Classifica Società. E’ un risultato che riempie di orgoglio tutto il movimento sportivo olmedese”.

“La Squadra Agonisti Combattimento, impegnata a Nuoro, ha svolto il proprio compito con grande autorevolezza. I ragazzi hanno dato dimostrazione del proprio valore e delle proprie capacità mentali e tecniche, frutto di un percorso di crescita ottenuto grazie alla partecipazione alle maggiori competizioni Nazionali. Siamo soddisfatti di quanto dimostrato dai nostri giovani talenti, che si applicano con grande sacrifico durante dure sedute di allenamento in palestra. Ulteriore soddisfazione viene dall’aver forgiato atleti di altissimo livello nelle due principali specialità, combattimento e forme. Vantiamo numerosi Campioni Italiani e Vice Campioni Italiani, dimostrazione del prezioso lavoro svolto dallo mio Team. Ringrazio gli Istruttori Loredana, Benny e Noemi, che collaborano attivamente alla crescita nostri numerosi atleti. Un particolare ringraziamento va rivolto al Presidente Mariangela Correddu e ai genitori che da anni ci rinnovano la fiducia” – conclude il maestro Piras.