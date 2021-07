Strakton Beach, Alghero come Ibiza e Londra

Estate 2021, una delle stagioni più attese e più delicate. Alghero non si ferma e vuole guardare avanti, con ottimismo, attivando azioni concrete per rilanciarsi a livello internazionale. Una delle iniziative più interessanti è Strakton Beach, un nuovo format pensato dal Bahia Beach Club Alghero in collaborazione con l’etichetta Strakton Records e con la partnership della Cantina Santa Maria La Palma, attraverso la linea di vini Akènta. Strakton Beach è un progetto unico in Sardegna. I manager del Bahia Beach Club, uno dei locali più apprezzati di questa estate in città, hanno stretto una partnership con il collettivo Strakton, composto da dj, producer e organizzatori di eventi di grande rilievo internazionale.

«Porteremo ad Alghero alcuni dei dj e degli organizzatori dei party più importanti d’Europa». sottolineano dal team del Bahia. «Tra gli altri saranno con noi gli ideatori della festa Mucho, fiore all’occhiello delle notti latine a Ibiza, e alcuni dei manager del club Ushuaïa, uno dei club più famosi al mondo: è come portare qui il Real Madrid delle feste e della cultura dance. La nostra idea è semplice e ambiziosa: ospitare dj set di alto livello e inserire Alghero in una nuova rotta dedicata al divertimento. Vogliamo aprire un canale che crei movimento, porti qui nuove persone e in particolare giovani: il nostro desiderio è che questo progetto sia una bella opportunità per tutta la città, per far conoscere l’intero territorio e farlo crescere».

La Cantina Santa Maria La Palma ha sposato questo progetto con i vini Akènta supportando il locale, con la volontà di rendere realtà la visione che vuole mettere Alghero al centro di un movimento musicale importante, dando visibilità internazionale all’intera città e rendendola ancora più attraente per un pubblico giovane. Le serate Strakton Beach hanno avuto inizio domenica 20 giugno e proseguiranno tutte le domeniche, sino al 18 luglio. La connessione con il mondo club Ibiza proseguirà con due eventi speciali, venerdì 23 luglio e sabato 24, con dj di alto profilo. Il Bahia si conferma una delle realtà più dinamiche e interessanti dell’isola, un locale che attira ogni settimana tante persone e genera ricaduta economica positiva sull’intera area.