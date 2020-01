Stop alla 4 corsie, l’Udc auspica “pieno coinvolgimento”

“Il Capogruppo del Consiglio Comunale dell’Unione di Centro ed il Coordinamento Cittadino del partito, visto il recente diniego del Ministero dei Beni e le attività Culturali alla realizzazione delle quattro corsie nel completamento del primo lotto della Sassari Alghero, ritenendo che l’opera, così come progettata, sia infrastruttura fondamentale per lo sviluppo di Alghero e di tutto il Nord Ovest della Sardegna, auspicano il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche per attivarsi, in ogni modo, ed a tutti i livelli, affinché l’importante opera venga realizzata in tempi certi”. Così l’Unione di Centro in una nota a firma della capogruppo, Nina Ansini, e del coordinamento cittadino.

“Come forza politica si dichiara, sin d’ora, la disponibilità ad aderire, alle opportune iniziative che verranno concertate nell’interesse del territorio e della sua collettività” aggiungono dal partito di maggioranza.