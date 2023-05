Stand-Up Comedy, ultimo spettacolo stagionale al Poco Loco

Anche la seconda stagione di comicità senza censura al Poco Loco di Alghero volge al termine. Una stagione che ha visto alternasi sul palco del live club della Riviera del Corallo 11 comici

monologhisti appartenenti al collettivo Stand-Up Comedy Sardegna in 4 spettacoli profondamente satirici ed irriverenti. L’ultimo appuntamento va in scena venerdì 19 maggio con 4 comedian armati esclusivamente di microfono per 2 ore di battaglia satirica senza censura: Massimiliano Puddu da Carbonia, Aurelio Sechi da Bosa, Luca Tramatzu da Cagliari e – in apertura – la sassarese Silvia Marinu. Si tratta di alcuni dei nomi più apprezzati e affermati nel panorama della Stand-up Comedy in Sardegna, e non solo. Tra loro, infatti, troviamo autori professionisti che da tempo scrivono sulle pagine satiriche maggiormente cliccate sul web – Lercio.it, Kotiomkin, Prugna, Satiraptus, l’Unione Burda ecc – e, soprattutto, volti ormai conosciuti al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, Battute? su Rai 2, Comedy Central su Sky e Now Tv, Zelig Tv sicuramente i più visti.

Tutti e 4 i comedian hanno già calcato il palco di Via Gramsci in queste due stagioni: Aurelio Sechi è ormai la colonna portante della collaborazione tra Poco Loco e Stand-up Comedy Sardegna, Massimiliano Puddu è il più duro e puro del gruppo la sua comicità arriva diretta come il gancio di un pugile, Luca Tramatzu quello con la visione più etica e le battute con un importante senso sociale e Silvia Marinu una delle poche esponenti femminili del movimento, capace di una satira di genere a dir poco pungente. Il collettivo Stand-up Comedy Sardegna è attivo ormai da anni nell’Isola, tante e tanti giovani comedian che lavorano con passione per divulgare quello che era un genere di nicchia e che sta cambiando la comicità nel mondo.

Un gruppo che è nato nel 2016 dall’idea di Albert Huliselan Canepa e di Alessandro Cappai e che ha portato la Sardegna al centro di questa rivoluzione satirica in Italia. Cambiamento che passa anche da Alghero e dal Poco Loco, lo storico club della Riviera del Corallo è stato la casa dei più grandi cabarettisti italiani e in queste due stagioni ha lavorato con dedizione alla divulgazione della Stand-Up Comedy e alla creazione di una importante funbase. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, inizia alle ore 22:00 e per il linguaggio usato e i temi trattati è consigliato ad un pubblico maggiore di 18 anni. La Stand-Up Comedy è così: schietta, dura e senza censure.