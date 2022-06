Stand-Up Comedy, al Poco Loco la terza ed ultima tappa stagionale

Non c’è 2 senza 3, figuriamoci dopo i sold out come quelli visti negli ultimi mesi al Poco Loco di Alghero per lo show live del collettivo Stand-up Comedy Sardegna. Domani venerdì 17 giugno terzo e ultimo appuntamento con la comicità nel rinomato live club live club della Riviera del Corallo: questa volta saranno ben 6 le e i comedian ad alternarsi davanti al microfono.

Uno show di satira senza censura da parte di comici monologhisti tra i più apprezzati e affermati in Sardegna e non solo: Aurelio Sechi, Silvia Marinu, Samuele Zucca, Roberto Lai, Alessandro Congiu e Sisifo Sechi. Tra loro troviamo autori delle pagine satiriche maggiormente cliccate sul web – Lercio.it, Kotiomkin, Prugna, Satiraptus, l’Unione Burda ecc. – e soprattutto volti ormai conosciuti al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione a Comedy Central su Sky.

Rispetto ai due eventi precedenti confermata la presenza stabile di Aurelio Sechi, il comico di Bosa è colonna portante degli show di Stand-up al Poco Loco, le sue battute one-liner e i suoi monologhi ormai hanno conquistato la fan base algherese. Dopo mesi di assenza e dopo i grandi applausi dell’evento di marzo tornano anche Samuele Zucca e Roberto Lai, come torna Silvia Marinu, il cui monologo con la “vagina parlante” è stato a dir poco apprezzato dal pubblico. Due debutti invece per i comedian cagliaritani Alessandro Congiu e Sisifo Sechi.

Il collettivo Stand-up Comedy Sardegna è attivo ormai da 6 anni, e lavora costantemente su e giù per l’Isola per raggiungere quella rivoluzione nella comicità italiana che è la meta dei comedian. Cambiamento che passa anche da Alghero e dal Poco Loco, lo storico club della Riviera del Corallo è stato la casa dei più grandi cabarettisti italiani e ora ha deciso di investire in questo genere di comicità, sostenendo con forza il collettivo Stand-Up Comedy Sardegna.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, inizia alle ore 22:00 e per il linguaggio usato e i temi trattati è consigliato ad un pubblico maggiore di 16 anni. La Stand-Up Comedy è così: satira schietta, dura e senza censure.