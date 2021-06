Spostamenti e registrazioni: ecco cosa prevede l’ordinanza di Solinas

Era una data importante quella di ieri per l’Italia intera perché sono caduti i divieti di spostamento tra le Regioni. A tal proposito, per la Sardegna il presidente Solinas ha firmato una nuova ordinanza. Ieri sono ripartiti i voli in continuità territoriale, dal 13 ripartiranno i collegamenti con i restanti aeroporti nazionali e dal 25 con quelli internazionali.

Confermato l’obbligo di registrazione di “tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale”. La registrazione dovrà avvenire per via telematica prima dell’imbarco utilizzando un apposito modello nella sezione “Nuovo Coronavirus” del sito della Regione o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità. Fino al 12 giugno però, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla compilazione della registrazione prima dell’imbarco in via telematica è possibile la compilazione manuale del modulo a bordo. Tutti i dati sui passeggeri verranno conservati per quattordici giorni. Saranno utilizzati “per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti”.

Inoltre tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37 gradi e mezzo, il personale sanitario provvede ad attivare le relative procedure. L’ultima idea del presidente Solinas prevede poi un bonus-voucher per il turista che sceglierà autonomamente di fare un test e di esibire al suo arrivo il certificato di negatività prodotto da un laboratorio autorizzato.