Spaccio ad Alghero, arrestato un 20enne

Martedì notte, i Carabinieri della Compagnia di Alghero, coadiuvati da militari della Compagnia di Intervento Operativa del 6° Battaglione Toscana, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 20enne algherese. I militari, in questo periodo caratterizzato dalla presenza di numerosi turisti, durante una normale perlustrazione delle aree maggiormente frequentate dai giovani, hanno notato il giovane ragazzo intento a girovagare ed, in virtù di un suo atteggiamento irrequieto all’atto di un normale controllo di polizia, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Cosi, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un coltellino a serramanico e 300 euro in contante, suddivise in banconote di diverso taglio.

L’attività eseguita, estesa anche all’abitazione del giovane, ha permesso di recuperare diversa sostanza stupefacente, già confezionata in dosi e pronta per essere ceduta ad altri. Nello specifico, sono stati sequestrati ventisei dosi di cocaina, due dosi di MDMA, 10 grammi di Ketamina, cinquanta infiorescenze di marijuana dal peso complessivo di 100 grammi, circa 60 grammi di marijuana già tritata, un taser / dissuasore elettrico, un coltello a farfalla con lama dalla lunghezza di 9 cm, ⁠un bastone telescopico, un bilancino elettronico di precisione e 2550,00 euro in banconote di diverso taglio, probabile provento di spaccio di sostanze stupefacenti. Solo la scrupolosità e la professionalità dei militari ha permesso di recuperare quanto elencato, infatti sia gli oggetti atti ad offendere che la sostanza stupefacente erano ben occultati in diversi punti dell’abitazione.

Per tali ragioni, al termine dell’attività di polizia giudiziaria, il ragazzo, alla luce degli evidenti e rilevanti elementi indiziari emersi, è stato dichiarato in stato di arresto. La capillarità dell’operato dei Carabinieri del Comando Compagnia di Alghero, impreziosito dalla proficua ed incessante collaborazione dei militari della Compagnia di Intervento Operativa del 6° Battaglione Toscana, giunti nella riviera del corallo per lo svolgimento di operazioni di controllo straordinario del territorio, ha permesso di garantire una costante vicinanza al cittadino.

Nei primi 15 giorni del mese di agosto, lo sforzo dei militari dell’Arma, finalizzato alla repressione dei reati predatori e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha inoltre consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria un uomo, di origine tunisina, trovato in possesso di 40 grammi di hashih occultati all’interno di un pacchetto di sigarette e custodito nel proprio marsupio nonché di recuperare tra le mani di svariati ragazzi, alcuni anche minorenni, un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, perlopiù marijuana, destinata all’uso personale. Un importante risultato operativo che si inserisce in un quadro di intensificazione di servizi di controllo del territorio. Questa pronta e celere risposta dei carabinieri e l’aumento delle loro molteplici attività di controllo del territorio perseguono il preciso obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e di vicinanza ai cittadini, raccogliendo in maniera sempre più efficace le loro richieste di aiuto ed intervento.