“Sostituire le tubature in cemento amianto nell’agro deve essere una priorità”

«La sostituzione delle tubature in cemento amianto, tuttora usate per la rete di distribuzione dell’acqua potabile a Maristella e in tutto l’agro di Alghero, deve una priorità, ne va della salute dei moltissimi abitanti delle aree rurali della Riviera del corallo». Lo ha ribadito Valdo di Nolfo, candidato consigliere regionale con Uniti per Alessandra Todde, partecipando ieri sera a Maristella all’incontro pubblico ospitato nell’ex scuola materna della borgata.

«Nel 2024 non è possibile che si trascuri così la sicurezza dei cittadini e che si buttino soldi per opere pubbliche molto meno importanti», è l’affondo dell’attivista politico algherese, che al riguardo critica la Regione Sardegna e l’assessorato delle Opere pubbliche e degli Enti locali.

«Si è data priorità a opere che riguardavano più direttamente il bacino elettorale di qualcuno anziché dare risposte a una comunità vasta come quella dell’agro algherese e a quella che rappresenta una vera emergenza sanitaria», insiste Di Nolfo, che poi si rivolge anche ad Abbanoa. «Sulle bollette degli ultimi quattro mesi, per un servizio di cui gli abitanti di Maristella e di altre borgate non hanno usufruito, si confronti con il Comune e con gli algheresi, altrimenti saranno loro a farsi sentire con iniziative eclatanti», conclude Di Nolfo, ripromettendosi di fissare tra le priorità in caso di elezione in consiglio regionale e di vittoria del centrosinistra guidato da Alessandra Todde la realizzazione di «un’opera pubblica per la quale non c’è più neanche un minuto da perdere».