Sopralluogo al porto di Alghero del Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra l’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Aldo Salaris, il Sindaco Mario Conoci ed il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale, Capitano di Vascello Giovanni Canu, accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres, Capitano di Fregata Gabriele Peschiulli e dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Giuseppe Tomai.

La delegazione ha preso parte a un tavolo tecnico svoltosi presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero con l’obiettivo di analizzare gli interventi infrastrutturali e di efficientamento operativo in grado di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza e di fruibilità del sorgitore della Riviera del Corallo. Successivamente è stato effettuato un sopralluogo in ambito portuale finalizzato ad un più approfondito esame della situazione in essere che ha consentito un costruttivo confronto sul campo anche con i delegati tecnici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici regionale che hanno partecipato alla riunione.

Il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale, Capitano di Vascello Giovanni Canu, ha sottolineato l’imprescindibilità di un’azione sinergica, qualificata e responsabile degli Enti nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. L’Assessore ai lavori pubblici Salaris, ringraziando l’Autorità Marittima per l’attività svolta dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, ha ribadito l’impegno della Regione e dell’Amministrazione Comunale al fine di trovare insieme le soluzioni migliori per garantire la piena efficienza e la massima sicurezza del porto di Alghero.