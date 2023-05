Sole, mare e vita mondana: Costa Smeralda (e non solo) on the road

La Sardegna è senza dubbio una delle isole più amate al mondo. Selvaggia, poetica, ma anche mondana e ricca di storia, con tradizioni che sicuramente vale la pena di scoprire e conoscere. E infatti sono davvero tantissimi i turisti che ogni anno, in particolar modo durante la stagione estiva, affollano questa terra incantata, che stupisce per le sue bellezze naturali ma soprattutto per il mare, che è senza dubbio tra i più belli al mondo.

Ci sono alcune zone della Sardegna che però sono più note di altre, con località che sono ormai entrate nell’immaginario collettivo, e che per vip e turisti sono quasi una tappa obbligata. Parliamo, ad esempio, della Costa Smeralda, meta prediletta di tutti coloro che sono in cerca di divertimento e vita mondana, che però può essere il punto di partenza per una vacanza diversa, all’insegna del mare e del relax.

Ecco quindi alcuni suggerimenti per un percorso che accontenta proprio tutti, e che consente di scoprire davvero questa terra meravigliosa, con la sua natura incontaminata e le sue bellezze naturali mozzafiato. Senza trascurare il divertimento, ovviamente. Per fare tutto questo, l’ideale è affittare l’automobile una volta giunti sull’isola, rivolgendosi al punto di noleggio auto di Olbia aeroporto gestito da Maggiore, per essere certi di avere a disposizione un veicolo adatto ad affrontare ogni tipo di strada, sicuro e dotato di tutti gli optional necessari per un viaggio super confortevole.

Prenotando online sul sito Maggiore, infatti, sarà possibile scegliere l’auto più adatta alle proprie esigenze, senza il rischio di non riuscire a trovare quella giusta, e soprattutto avere a disposizione un noleggio con chilometri illimitati, per viaggiare davvero senza pensieri

Una volta ritirata la macchina, ecco che si parte per la prima tappa del nostro itinerario. E’ un tragitto forse un po’ lungo, ma ne varrà la pena, perchè la nostra prima tappa è Stintino, a circa 1 ora di macchina da Olbia, ed è una delle località turistiche più belle del mondo, con un mare che non ha nulla da invidiare a quello degli atolli caraibici, La Pelosa. Sabbia bianchissima, mare trasparente, fondale poco profondo e la possibilità di allontanarsi dalla riva con l’acqua che sfiora le caviglie e rimane sempre bassa.

Davvero un atollo paradisiaco nel cuore del Mediterraneo. Un altro luogo meraviglioso che merita assolutamente una visita è l’Arcipelago della Maddalena che con le sue isole costituisce uno dei parchi naturali più belli del Pianeta. Tra spiagge incantate e una natura selvaggia e rigogliosa è possibile vivere sul serio un’esperienza unica che rimarrà per sempre nei ricordi. E dopo una giornata tra mare e sole è ora di riposarsi. E quale è il luogo migliore per farlo? Ma Porto Cervo naturalmente. Provare per credere!