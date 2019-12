Scontro salvezza per la Futsal Alghero

Il campionato regionale di serie C1 si avvicina al giro di boa e la Futsal Alghero vuole svoltare. Questo sabato, 7 dicembre, alle 20 al Pala Corbia la formazione giallorossa ospita la Dym Sport per uno scontro salvezza fondamentale. Le due squadre sono divise da appena due punti e con un successo Trentadue e compagni metterebbero la freccia.

Replay della semifinale play-off. La partita di sabato sera è una sorta di replay della semifinale play-off di serie C2 disputata lo scorso maggio. In quella occasione vinsero i giallo rossi dopo una partita entusiasmante e ben giocata da entrambe le parti. Ora sia Futsal Alghero che Dym Sport si ritrovano l’una contro l’altra a giocarsi la salvezza nel massimo campionato regionale. La squadra di Settimo San Pietro ha raccolto sinora 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. A -2 c’è la squadra algherese, che non vince da oltre un mese (il 10-6 rifilato alla Futsal 4 Mori).

Nuovi arrivi. Il neo mister giallorosso, Mattia Canu, avrà quasi tutti a disposizione. Non ci sarà sicuramente Becca, alle prese con un fastidio alla coscia. Potrebbero debuttare, invece, i nuovi arrivati: Valerio Fiori e Giuseppe Fozzi, entrambi ex Futsal Ossi (serie B e A2). Il primo è tornato da poco in Sardegna dopo un’esperienza emiliana con le maglie di Modena e Sant’Agata (serie B). Il secondo, invece, è reduce da una breve parentesi calcistica con il Ploaghe. Due rinforzi importanti per la Futsal Alghero, che punta a conquistare la salvezza al primo anno di C1.