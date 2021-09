Scomparsa di Mario Sari, il cordoglio del Sindaco di Alghero

“Mario Sari ha fatto la storia del volontariato ad Alghero e in Sardegna. Ha contribuito ha fare della Misericordia di Alghero, che ha guidato per circa 40 anni, un punto di riferimento importantissimo per la città. Sotto la sua guida, la Confraternita ha compiuto un percorso di miglioramento e di crescita sul piano dell’offerta dei servizi alla popolazione”. Il sindaco Mario Conoci ricorda così Mario Sari, colonna del volontariato algherese.

“Dai vecchi e angusti locali del centro storico alla nuova sede, con una profonda trasformazione e un progetto di volontariato, dal soccorso con le ambulanze alla biblioteca, sino ai servizi per i più deboli e lo straordinario momento di fede rappresentato dalla nostra Settimana Santa. La città gli deve molto per quanto ha fatto nel più intenso spirito del volontariato. A nome mio e dell’Amministrazione faccio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia” – conclude il sindaco.