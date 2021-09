Sardegna verso la zona bianca: stop coprifuoco, riaprono le attività

Dal 1 giugno la Sardegna passerà in zona bianca con Molise e Friuli Venezia Giulia e ieri è stato siglato un accordo tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

Nello specifico, viene superato il cosiddetto coprifuoco e si potranno anticipare le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo. Quindi, ad esempio, via libera a matrimoni e cerimonie, parchi tematici e di divertimento, fiere ed esposizioni, corsi di formazione, piscine coperte, impianti sportivi al chiuso, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sale giochi, bingo, sale scommesse e casinò. Resteranno escluse solo discoteche e sale da ballo per le quali ancora non c’è una data di ripartenza.