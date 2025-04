Sant Jordi a l’Alguer: libri, lingua e cultura in una festa popolare e partecipativa

Dal 18 aprile al 9 maggio, la città di Alghero si riempirà nuovamente di rose, libri e attività per celebrare una nuova edizione della Giornata di Sant Jordi, patrono della Catalogna, riconosciuta in tutto il mondo dall’UNESCO come Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Il programma di quest’anno prevede una trentina di eventi diffusi in tutta la città: presentazioni di libri, recital di poesia, letture per bambini, mostre, giochi linguistici, percorsi letterari e spettacoli per tutti i pubblici, in catalano di Alghero, italiano, sardo e altre lingue del mondo.

Uno degli appuntamenti importanti dal punto di vista linguistico e dedicato ai più piccoli si terrà il 23 aprile alle ore 11:00 presso la Torre di Sulis, dove verrà presentato il terzo gioco di memory in algherese, dedicato quest’anno a “Insectes i altres animalets”, in collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Linguistiche del Comune di Alghero. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione del Governo della Generalitat della Catalogna in Italia e curata linguisticamente da Carla Valentino. L’edizione del gioco è realizzata da EADOP – Edicions de la Generalitat de Catalunya. Lo stesso giorno, alle 17:00 presso l’Alguer Hall (Lo Quarter), sarà inaugurata la mostra VIRGO SERENA, dedicata al Millenario della fondazione del Monastero di Montserrat, con la partecipazione di S. E. Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, e delle autorità locali. L’esposizione rimarrà aperta fino al 30 aprile con ingresso gratuito, grazie al sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

La celebrazione di Sant Jordi o ad Alghero è un evento unico nel Mediterraneo, che riafferma l’impegno per la lingua, la cultura e la creatività, e rafforza i legami tra Alghero e gli altri territori di lingua catalana. La collaborazione con le librerie e le associazioni culturali della città è fondamentale per la buona riuscita delle attività, in particolare con la Libreria Il Labirinto, parte integrante della rete di librerie della Generalitat de Catalunya. La celebrazione del Sant Jordi a l’Alguer conta con il patrocinio del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Un ringraziamento va a tutti i docenti e alle scuole impegnati nella promozione dei libri per bambini e ragazzi, con un ringraziamento speciale all’Istituto Alberghiero di Alghero, al suo dirigente, ai docenti e agli studenti, per la disponibilità a creare ogni anno prodotti speciali per questa festa di Sant Jordi, come il cocktail Groc i Vermell.

Tra le attività più significative ci saranno le Letture itineranti nel centro storico con i bambini della scuola di Via Vittorio Veneto; Poetry Slam e musica con artisti locali (19 aprile); Presentazione del libro dedicato a Salvatore Burruni, campione mondiale di boxe algherese; Presentazione di libri come “Donne di Sardegna”, “Sandahlia”, “Il vecchio cimitero di Alghero”, “Grazia Deledda. Un Nobel in cucina” e “Mar i Cel”; Laboratori di lettura per i più piccoli e attività per promuovere la lettura in famiglia; Lancio del nuovo concorso Pirumbì per cori scolastici in algherese; Presentazione del libro “El dormitori”, traduzione catalana del libro di Attilio Bertolucci “La camera da letto”; Attività sportive e culturali, come la presentazione del libro “Meta” di Francesco Gungui, seguita da un laboratorio di rugby per famiglie (8 maggio); Durante tutto il mese, le vetrine del centro storico saranno allestite con raccomandazioni letterarie dei commercianti locali, che condivideranno i loro libri preferiti con cittadini e visitatori, grazie alla collaborazione del CCN “Al Centro Storico”.

Del 18 d’abril al 9 de maig de 2025, la ciutat de l’Alguer es tornarà a omplir de roses, llibres i activitats per celebrar una nova edició de la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, reconeguda arreu del món per la UNESCO com a Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor. El programa d’enguany inclou una trentena d’activitats repartides per tota la ciutat: presentacions de llibres, recitals de poesia, lectures per a infants, exposicions, jocs lingüístics, rutes literàries i espectacles per a tots els públics, en català de l’Alguer, italià, sard i altres llengües del món.

Un dels actes més destacats des del punt de vista lingüístic i dedicat als més petits tindrà lloc el 23 d’abril a les 11.00 h a la Torre de Sulis, on es presentarà el tercer joc de memory en alguerès, dedicat enguany als “Insectes i altres animalets”, en col·laboració amb l’Ofici de Polítiques Lingüístiques del Municipi de l’Alguer. La iniciativa està impulsada per la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia i compta amb la cura lingüística de Carla Valentino. L’edició del joc ha estat realitzada per EADOP – Edicions de la Generalitat de Catalunya. El mateix dia, a les 17.00 h a l’Alguer Hall (Lo Quarter), s’inaugurarà l’exposició VIRGO SERENA, dedicada al Mil·lenari del Monestir de Montserrat, amb la participació de S. E. Mons. Mauro Maria Morfino, bisbe de la diòcesi d’Alguer-Bosa, i de les autoritats locals. L’exposició romandrà oberta fins al 30 d’abril, amb entrada gratuïta, gràcies al suport del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero.

La celebració de Sant Jordi a l’Alguer és un esdeveniment únic al Mediterrani, que reafirma el compromís amb la llengua, la cultura i la creativitat, i enforteix els vincles entre l’Alguer i la resta de territoris de parla catalana. La col·laboració amb les llibreries i les associacions culturals de la ciutat és fonamental per a l’èxit de les activitats, especialment amb la Llibreria Il Labirinto, que forma part de la xarxa de llibreries de la Generalitat de Catalunya. La celebració de Sant Jordi a l’Alguer compta amb el patrocini del Municipi de l’Alguer i la Fondazione Alghero. Un agraïment especial a tots els docents i a les escoles compromeses amb la promoció dels llibres per a infants i joves, i molt especialment a l’Institut d’Hoteleria de l’Alguer, a la seva direcció, al professorat i a l’alumnat, per la seva disponibilitat a crear cada any propostes especials per aquesta festa de Sant Jordi, com el còctel Groc i Vermell.

Entre les activitats més destacades: Lectures itinerants pel centre històric amb els infants de l’escola de Via Vittorio Veneto; Poetry Slam i música amb artistes locals (19 d’abril); Presentació del llibre dedicat a Salvatore Burruni, campió mundial de boxa alguerès; Presentacions de llibres com “Donne di Sardegna”, “Sandahlia”, “Il vecchio cimitero di Alghero”, “Grazia Deledda. Un Nobel in cucina” i “Mar i Cel”; Tallers de lectura per als més petits i activitats per fomentar la lectura en família; Anunci del nou concurs Pirumbì per a corals escolars en alguerès; Presentació del llibre “El dormitori” traducció catalana del llibre di Attilio Bertolucci “La camera da letto”; Activitats esportives i culturals, com la presentació del llibre “Meta” de Francesco Gungui, seguida d’un taller de rugbi en família (8 de maig).

Durant tot el mes, les vitrines del centre històric s’ompliran de recomanacions literàries dels comerciants locals, que compartiran els seus llibres preferits amb veïns i visitants, gràcies a la col·laboració del CCN “Al Centro Storico”